Ташуев: «Гончаренко приведет «Краснодар» к чемпионству, если сработается с руководством»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил перспективы Виктора Гончаренко во главе команды.
«Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение.
Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведeт «Краснодар» к чемпионству.
Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лeша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».
Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», – считает Ташуев.
- Сегодня Гончаренко заключил с «Краснодаром» контракт до июня 2023 года.
- Он сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
- Команда идет на десятом месте в таблице чемпионата России.
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