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  • Ташуев: «Гончаренко приведет «Краснодар» к чемпионству, если сработается с руководством»

Ташуев: «Гончаренко приведет «Краснодар» к чемпионству, если сработается с руководством»

6 апреля 2021, 18:18
4

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил перспективы Виктора Гончаренко во главе команды.

«Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение.

Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведeт «Краснодар» к чемпионству.

Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лeша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».

Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», – считает Ташуев.

  • Сегодня Гончаренко заключил с «Краснодаром» контракт до июня 2023 года.
  • Он сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
  • Команда идет на десятом месте в таблице чемпионата России.

Василий Уткин – о Гончаренко в «Краснодаре»: «Недоумеваю. Из одного тупика в другой нырнуть спустя неделю»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ташуев Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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paracetamol
1617726339
Голубые мечты неудачника.
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житель СПб
1617732738
Лично у меня о Ташуеве самые неприятные воспоминания. Гончаренко - статусный тренер, и его не удастся контролировать? Смешно... А в остальном - пожалуйста, "пусть становятся чемпионами" (опять смешно... - и обидно за Краснодар).
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Retiremen_VMF
1617737093
Понятно одно. Назначили Гончаренко, плохо не назначили, плохо. Стабильно.
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De_Frenki
1617748369
ага мечтайте ребята мечтайте...
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