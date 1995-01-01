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    Ташуев: «Гончаренко приведет «Краснодар» к чемпионству, если сработается с руководством»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил перспективы Виктора Гончаренко во главе команды.

    «Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение.

    Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведeт «Краснодар» к чемпионству.

    Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лeша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».

    Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», – считает Ташуев.

    • Сегодня Гончаренко заключил с «Краснодаром» контракт до июня 2023 года.
    • Он сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
    • Команда идет на десятом месте в таблице чемпионата России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1660

      Retiremen_VMF 3 минуты назад

      Понятно одно. Назначили Гончаренко, плохо не назначили, плохо. Стабильно.

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      Рейтинг: +11738

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Ну если все лидеры снимутся с чемпионата , то такое возможно ))

      0
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      Рейтинг: +6243

      житель СПб 1 час назад

      Лично у меня о Ташуеве самые неприятные воспоминания. Гончаренко - статусный тренер, и его не удастся контролировать? Смешно... А в остальном - пожалуйста, "пусть становятся чемпионами" (опять смешно... - и обидно за Краснодар).

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      Рейтинг: +10348

      paracetamol 3 часа назад

      Голубые мечты неудачника.

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