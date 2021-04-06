Ташуев: «Гончаренко приведет «Краснодар» к чемпионству, если сработается с руководством»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев оценил перспективы Виктора Гончаренко во главе команды.

«Гончаренко – не чужой человек для города, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Гончаренко в «Краснодар» – абсолютно правильное решение.

Гончаренко уже к концу этого сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Гончаренко приведeт «Краснодар» к чемпионству.

Насколько я знаю, были и другие кандидатуры, которые тоже активно обсуждались, особенно Лeша Шпилевский. Алексей тоже очень хорошо подходил на роль тренера «Краснодара».

Когда я работал в «Краснодаре», Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды, поэтому я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Гончаренко – статусный тренер, его просто не получится контролировать», – считает Ташуев.

Сегодня Гончаренко заключил с «Краснодаром» контракт до июня 2023 года.

Он сменил Мурада Мусева , который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ. Команда идет на десятом месте в таблице чемпионата России.

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