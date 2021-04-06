Василий Уткин – о Гончаренко в «Краснодаре»: «Недоумеваю. Из одного тупика в другой нырнуть спустя неделю»

Видеоблогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» – Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА – он ведь там зашел в тупик, как ни крути – через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать...

В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя черт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан все понимать. Просто недоумеваю.Поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.