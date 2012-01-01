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    Василий Уткин – о Гончаренко в «Краснодаре»: «Недоумеваю. Из одного тупика в другой нырнуть спустя неделю»

    Видеоблогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

    «Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» – Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА – он ведь там зашел в тупик, как ни крути – через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать...

    В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя черт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан все понимать. Просто недоумеваю.Поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта.
    • В «Краснодаре» он сменил Мурада Мусева.
    • Контракт белоруса с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии12
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      Рейтинг: +676

      Taps 43 минуты назад

      Все эти "олигархи-хозяева" не большого ума видно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3961

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Где-то по тексту редакторы упустили слово "хрю"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1746

      FRZZ 2 часа назад

      Тут пожалуй можно согласиться с Уткиным.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +857

      Вальдемар IV 2 часа назад

      перевожу жирного:чем я хуже гончара, я тоже хочу рубить бабло и нихера не делать в команде

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1017

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Ну туда где нет "тупиков" особо не приглашают, если человек не боится вызова это не значит что он не знает что делать, а некоторым ожиревшим понятие вызова наверное не знакомо, они привыкли быть там где не нужно ничего решать где ни нужно брать ответственности ни за что а просто молоть языком... да и ещё... тупики бывают разные...

      1
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      Рейтинг: +3548

      mutabor0992 3 часа назад

      А ведь Васо прав!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19714

      bset 3 часа назад

      Итак поглядывал за Рубином из-за Слуцкого, а теперь еще и Краснодаром следить придется?)

      2
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      Рейтинг: +8379

      NewLife 3 часа назад

      Вася, у коней сейчас просто некому играть кроме Влашича, Акинфеева и Фернандеса, остальные уровень самого дна рпл. У быков много хороших футбалеров.

      1
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      Рейтинг: +14955

      alarm 3 часа назад

      он же не в спартак перешёл

      0
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      Рейтинг: +8379

      NewLife > alarm 3 часа назад

      тьфу,тьфу,тьфу

      0
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      Рейтинг: +180

      Deadlord > alarm 3 часа назад

      Слабый байт, очень слабый. Аларм уже не тот....

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      Рейтинг: +857

      Вальдемар IV > alarm 2 часа назад

      от перестановки тренеров в спартаке сроки окончания еврокампании их не меняются

      2
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