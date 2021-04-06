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  • Василий Уткин – о Гончаренко в «Краснодаре»: «Недоумеваю. Из одного тупика в другой нырнуть спустя неделю»

Василий Уткин – о Гончаренко в «Краснодаре»: «Недоумеваю. Из одного тупика в другой нырнуть спустя неделю»

6 апреля 2021, 14:33
12

Видеоблогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Я вот, честно, не понимаю в альянсе «Краснодар» – Гончаренко позицию тренера. После такого расставания, как у него вышло с ЦСКА – он ведь там зашел в тупик, как ни крути – через примерно неделю нырнуть другой тупик разруливать...

В общем, тут бы батарейки перезарядить не было лишним. Хотя черт знает, какие у кого аккумуляторы. Да я и не обязан все понимать. Просто недоумеваю.Поглядим», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Гончаренко покинул ЦСКА 22 марта.
  • В «Краснодаре» он сменил Мурада Мусева.
  • Контракт белоруса с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Гончаренко Виктор Уткин Василий
Комментарии (12)
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NewLife
1617709977
Вася, у коней сейчас просто некому играть кроме Влашича, Акинфеева и Фернандеса, остальные уровень самого дна рпл. У быков много хороших футбалеров.
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mutabor0992
1617711350
А ведь Васо прав!
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Ловкий Бубен
1617712083
Ну туда где нет "тупиков" особо не приглашают, если человек не боится вызова это не значит что он не знает что делать, а некоторым ожиревшим понятие вызова наверное не знакомо, они привыкли быть там где не нужно ничего решать где ни нужно брать ответственности ни за что а просто молоть языком... да и ещё... тупики бывают разные...
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Вальдемар IV
1617712411
перевожу жирного:чем я хуже гончара, я тоже хочу рубить бабло и нихера не делать в команде
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Ганнибал Лектор
1617718103
Где-то по тексту редакторы упустили слово "хрю"
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Taps
1617719860
Все эти "олигархи-хозяева" не большого ума видно.
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paracetamol
1617727103
Бабло платят, вот и ныряет из одного г-на в другое. Из конского в коровье.
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житель СПб
1617728952
Да нет, " тупик" один, и он из клуба в клуб переходит, к сожалению. Тут пишут - что только ради денег... Печально, если так.
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zigbert
1617799555
Нельзя сказать что Гончаренко в ЦСКА зашел в тупик. Команда и сейчас находится на том же месте что и в прошлом году. А уж что получится у него в Краснодаре, можно только гадать.
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