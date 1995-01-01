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    ⚡ Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

    Контракт с бывшим тренером ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/23.

    • Гончаренко сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
    • «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.
    • Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии18
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      Рейтинг: +10593

      DeStar 5 минут назад

      Ну посмотрим
      Может и получится что-то, ведь краснодар по составу не плох, только если от цска можно было требовать золотых медалей, как требуют, наверное и в зените, и в спартаке и в локо, то в краснодаре вряд ли задача такая, 3-4 место - где-то да можно требовать. Но как показывает практика, Гончаренко лучше получается давать результат когда играет слабый против более сильного, и он берет ничью. Нежели постоянно побеждать с цска.
      так что хз.

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      Рейтинг: +8369

      NewLife 7 минут назад

      Успехов быкам !

      0
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      Рейтинг: +3001

      Бомбардиръ 9 минут назад

      Раньше, ещё при Кононове Краснодар нравился мне своим атакующим стилем и был украшением нашего чемпионата. А теперь тренера как продолжателя этой традиции им что трудно было найти?

      0
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      Рейтинг: +20390

      silver29 11 минут назад

      Видимо тут обоюдный кидок, ФК Краснодар заполучил типа топ-Тренера не дорого, а Гончаренко время оглядеться для поиска нового клуба.

      0
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      Рейтинг: +2589

      Oldtrafford83 12 минут назад

      Удачи Гончаренко и Краснодару!!!

      1
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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 14 минут назад

      Гончаренко это уселение для Краснодара

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      Рейтинг: +288

      G.P. 16 минут назад

      Интересно будет посмотреть. С одной стороны в ЦСКА к нему куча претензий, с другой - у ЦСКА в последние годы были серьёзные проблемы с составом (куча лидеров завершили карьеры, а новых не купили и не вырастили).

      В общем, тут 50 на 50. Если и в Краснодаре не получится, то больше не позовут никуда.

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      Рейтинг: +16671

      vladimir-7 > G.P. 3 минуты назад

      Хотя бы ознакомся с составом игроков в ЦСКА.

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      Рейтинг: +1622

      Play 18 минут назад

      Одного физрука на другого поменяли

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      Рейтинг: -996

      СуперПАВ9 > Play 15 минут назад

      Сам ты физ рук

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      Рейтинг: +28272

      zra78 22 минуты назад

      У Гончаренко такая рожа: и этих развёл))))

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      Рейтинг: +4707

      Cleaner 26 минут назад

      Вот сейчас Кони ржут!!!...)

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      Рейтинг: +2994

      neim > Cleaner 5 минут назад

      Ну а что им остаётся делать, не будут же они хрюкать или мычать ))).

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