⚡ Гончаренко – новый главный тренер «Краснодара»

Ну посмотрим
Может и получится что-то, ведь краснодар по составу не плох, только если от цска можно было требовать золотых медалей, как требуют, наверное и в зените, и в спартаке и в локо, то в краснодаре вряд ли задача такая, 3-4 место - где-то да можно требовать. Но как показывает практика, Гончаренко лучше получается давать результат когда играет слабый против более сильного, и он берет ничью. Нежели постоянно побеждать с цска.
так что хз.
«Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера клуба Виктора Гончаренко.
Контракт с бывшим тренером ЦСКА рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Гончаренко сменил Мурада Мусева, который ушел в отставку после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.
- «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.
- Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.