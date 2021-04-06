Директор «Тоттенхэма»: «Если в РПЛ сделать призовой фонд 400 миллионов, то выстроится очередь из инвесторов»

Директор по развитию «Тоттенхэма» в Восточной Европе Роман Дубов высказался о необходимости создания в РПЛ призового фонда.

«Если сделать призовой фонд хотя бы 300-400 миллионов долларов в РПЛ и распределять деньги в зависимости от результата (условно 70, 60, 50 — за первые места и по 15-20 последней), то выстроится очередь из желающих инвестировать в футбол.

Деньги на фонд можно собрать за счет тех же госкомпаний, которые сегодня добровольно-вынуждено субсидируют клубы: «Газпром», «Лукойл», «ВТБ», «ВЭБ», «Роснефть», «Сбер» и так далее плюс какие-то региональные выплаты.

Они будут спонсировать лигу или станут ее акционерами с прозрачным менеджментом, отчетностью и управлением. Тогда и коррупции будет поменьше, и станет понятен уровень менеджмента в конкурентной борьбе.

Дальше можно сделать налоговые каникулы или большие послабления для лиги и клубов на пять-десять лет. Уверен, что 100 миллионов можно заработать на ТВ-правах (если даже на Кипре, где население 800 тысяч, ТВ-права стоят 30 миллионов евро в год).

Все привыкают платить за контент. Уверен, вы платите за «Нетфликс», «Кинопоиск» или «Спотифай» и так далее. Время Дикого Запада проходит, молодежь растет с пониманием, что за контент надо платить.

Важно делать качественный контент, улучшать картинку, качество и, самое главное, научиться продавать. Я рад, что «Окко» и «Яндекс» приходят на этот рынок, это создаст большую конкуренцию и возможности», – цитирует Дубова «Матч ТВ».