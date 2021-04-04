РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Ростовом»; отставание от «Зенита» – очко

«Спартак» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до одного очка. В очередном туре москвичи обыграли команду своего бывшего главного тренера и генерального директора Валерия Карпина «Ростов».

Александр Соболев – лидер последних четырех туров РПЛ по системе «гол+пас» (восемь).

«Спартак» впервые с 2019 года выиграл четыре матча подряд.

У «Ростова» одна победа в последних семи играх.

«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2013 года. Тогда москвичей тренировал Валерий Карпин.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе (Мамаев, 77), Глебов, Хашимото (Гигович, 68), Альмквист (Байрамян, 77), Полоз, Соу.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Гапонов, 81), Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес (Ещенко, 90+2), Промес (Хендрикс, 87), Соболев, Ларссон (Бакаев, 90+2).

Предупреждения: Соу, 53 – Промес, 15; Зобнин, 62; Хендрикс, 90.

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