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    РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Ростовом»; отставание от «Зенита» – очко

    «Спартак» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до одного очка. В очередном туре москвичи обыграли команду своего бывшего главного тренера и генерального директора Валерия Карпина «Ростов».

    Александр Соболев – лидер последних четырех туров РПЛ по системе «гол+пас» (восемь).

    «Спартак» впервые с 2019 года выиграл четыре матча подряд.

    У «Ростова» одна победа в последних семи играх.

    «Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2013 года. Тогда москвичей тренировал Валерий Карпин.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе (Мамаев, 77), Глебов, Хашимото (Гигович, 68), Альмквист (Байрамян, 77), Полоз, Соу.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Гапонов, 81), Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес (Ещенко, 90+2), Промес (Хендрикс, 87), Соболев, Ларссон (Бакаев, 90+2).

    Предупреждения: Соу, 53 – Промес, 15; Зобнин, 62; Хендрикс, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии142
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      Рейтинг: +14864

      alarm 4 минуты назад

      очень стыдно за рылов! очередной матч с купленным судейкой! позор!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6761

      GoLenaStop 5 минут назад

      А, да! В очередном сезоне в еврожопе будут ковыряться только Питер и Масква.
      Попробуйте только подвести страну и клубы!
      А, посмотрим, какая столица больше навоза накушается!
      Удачи грандам российского футбола!
      ХА!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1870

      Aston > GoLenaStop 4 минуты назад

      Тебе русский язык в школе совсем не преподавали?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18042

      slavutiq70 13 минут назад

      Теперь впереди ещё два супер матча с Локо и ЦСКА,,,ох здоровьем надо запасаться и ждать осечки Зенита,,,,

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27424

      oyabun > slavutiq70 3 минуты назад

      Болеем завтра за Химки ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14663

      derrik2000 18 минут назад

      Ёпрст!
      Последние 10 минут не дали посмотреть: важные дела отвлекли.)))
      Рад, естественно, что наши не просто взяли 3 очка, а ИГРАЛИ!!!
      Чегой-то сегодня Промес совсем как-то "нефартовый" был. ))
      Соболев приятно удивил: так бы в каждом матче ЯРОСТНО ОТДАВАЛСЯ игре, то не было бы уже, как сегодня, заявления от усатого, что у сборной "дзюбозависимость".
      Что-то после какого то дня уже ЭТОГО года с тедескиным случилось: бросил свою установку на трусливый футбол и опятьстало приятно смотреть на ИГРУ Спартака.
      Не иначе как "авторитетные люди" ему посоветовали не страдать ерундой. ))

      И ещё.
      Что, опять будут призывы "пожалеть Маслова" или его уже нужно гнать ШИКАРНЫМ ПЕНДАЛЕМ из Спартака???

      6
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      Рейтинг: +2363

      a_who 20 минут назад

      С победой друзья !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      uBaH_ 30 минут назад

      Всех КБ С Победой! ;) derrik2000 как дела? ;)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      aleks14326 33 минуты назад

      Месяц назад Оленичев пел :за первое место будут бороться зенит краснодар и кони и где они сейчас

      4
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      ...
      Рейтинг: +6163

      житель СПб > aleks14326 23 минуты назад

      Не обижайте Вашего выдающегося игрока и тренера. А ошибаться может каждый...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +969

      Кронштадт65 34 минуты назад

      пока

      0
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      Рейтинг: +6163

      житель СПб 36 минут назад

      Болельщики Зенита поздравляют спартаковцев с заслуженной победой! Говорят некоторые, что матч был равный. Не соглашусь. Спартак был сильнее, особенно нападение. Ростов не справился с установками Карпина, не хватило сил. Это объективно. Так что соревнование продолжается!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +6163

      житель СПб > житель СПб 34 минуты назад

      P.S. Если бы еще парень вдоль бровки меньше бегал и меньше жестикулировал - было бы вообще здорово! Но это, видимо, невозможно...

      1
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      Рейтинг: +84244

      zigbert > житель СПб 25 минут назад

      Спасибо за объективную оценку.

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      Рейтинг: +6163

      житель СПб > zigbert 10 минут назад

      А как же иначе! Мы, вообще-то в одной стране живем, и чем сильнее каждая команда, тем сильнее российский футбол в целом!

      1
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      Рейтинг: +4344

      Павелий 36 минут назад

      Спартак - молодцы! Независимо от счёта шли вперёд, боролись. Везёт тому, кто везёт.
      Удачи парням! Трепещи, Зенит!

      7
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      Рейтинг: +7113

      KPCCSPB > Павелий 29 минут назад

      Это ты трепещи, мусорская проститутка, которая загасилась в своей конуре, и ссыт за базар ответить, и мусаркой пугает, петух ссыкливый

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