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  • РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Ростовом»; отставание от «Зенита» – очко

РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Ростовом»; отставание от «Зенита» – очко

4 апреля 2021, 20:59
185

«Спартак» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Зенита» до одного очка. В очередном туре москвичи обыграли команду своего бывшего главного тренера и генерального директора Валерия Карпина «Ростов».

Александр Соболев – лидер последних четырех туров РПЛ по системе «гол+пас» (восемь).

«Спартак» впервые с 2019 года выиграл четыре матча подряд.

У «Ростова» одна победа в последних семи играх.

«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые с 2013 года. Тогда москвичей тренировал Валерий Карпин.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Поярков, Алеесами, Махатадзе (Мамаев, 77), Глебов, Хашимото (Гигович, 68), Альмквист (Байрамян, 77), Полоз, Соу.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго (Гапонов, 81), Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес (Ещенко, 90+2), Промес (Хендрикс, 87), Соболев, Ларссон (Бакаев, 90+2).

Предупреждения: Соу, 53 – Промес, 15; Зобнин, 62; Хендрикс, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (185)
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Fancyfall
1617559247
всех КБ с победой! было жарко!
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slavа0508
1617559324
С Победой парни!!!С волевой победой, победили очень неудобный Ростов,,,Игра весёлая была,,,,
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Боцман59rus
1617559343
Всем здоровья, самое трудное впереди... СПОБЕДОЙ!!!
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Oldtrafford83
1617559355
Отличный был матч, всех КБ с победой, Ростов хорошо играл,надеюсь в следующих матчах будут только победы!!!
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NewLife
1617559450
С какой самоотдачей играет Спартак, любо-дорого смотреть. Тед гигант.
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rash1959
1617559702
Помнится, когда Спартаку регулярно через VAR отменяли голы было много советов больше забивать, чтобы хватало на победу. Видимо в команде это приняли к сведению, и теперь забиваем и чужим и себе. Из пяти забитых в матче, во всех пяти наши в стороне не остались. На сегодня получилось. В общем совсем неплохо получается, но очень много прощаем, не забиваем то, что должны. С победой , молодцы. Просто обязаны стремиться вперёд, к чемпионству.
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oyabun
1617559717
С Победой, красно-белые братья! Очень приятно что волевая и вдвойне приятно что над Ростовом, которого не обыгрывали в гостях аж с 13-го года. Без валидола наши конечно не могут, в обороне как обычно швах и забить мы могли намного больше. Столько моментов верных упустили. Но главное - итоговый счет.
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zigbert
1617560350
С победой красно-белые!!! Победу заслужили в драматическом поединке. Даже ошибки в обороне можно опустить.Было стремление вперед, забить на гол больше. Ростовчан тоже можно поздравить с хорошей игрой.
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oyabun
1617560505
Очень хорошо что Спартак, несмотря на большой перерыв, не растерял свой победный кураж предыдущих встреч и сегодня боролся так же неистово и страстно, как мы все и ждали. Да, есть немалые проблемы в обороне, да у Маслова полоса невезения и в целом много брака в передачах, но игроки просто рвут поле и даже, ведя в счете, не садятся в глухую оборону, стараясь удержать счет. Жаль сегодня мало удавалось Промесу, но какой матч выдал Мозес?! Я бы, наряду с Соболевым, и его назвал бы лучшим игроком матча.
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Из Твери Леха
1617564538
Какие-то никозистые и корявые 2 гола залетели, куча рикошетов + песьяков - мудило конкретное, не исключено, что подогрели его. опять мазутным халява в виде 3 очков привалила.
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