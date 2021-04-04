Тухель выгнал Рюдигера с тренировки «Челси». Игрок поругался с Кепой

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с вратарем Кепой на тренировке. Пришлось вмешаться главному тренеру Томасу Тухелю, который выгнал соотечественника с занятия.
Испанец остался работать дальше. После тренировки Рюдигер извинился перед Кепой, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на английское издание Telegraph.
- Накануне «Челси» крупно проиграл дома «Вест Бромвичу» (2:5).
- На следующей неделе в 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет против «Порту».
- «Челси» в АПЛ идет 4-м.
Источник: «Р-Спорт»