Тухель выгнал Рюдигера с тренировки «Челси». Игрок поругался с Кепой

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с вратарем Кепой на тренировке. Пришлось вмешаться главному тренеру Томасу Тухелю, который выгнал соотечественника с занятия.

Испанец остался работать дальше. После тренировки Рюдигер извинился перед Кепой, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на английское издание Telegraph.