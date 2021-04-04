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    Тухель выгнал Рюдигера с тренировки «Челси». Игрок поругался с Кепой

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер вступил в конфликт с вратарем Кепой на тренировке. Пришлось вмешаться главному тренеру Томасу Тухелю, который выгнал соотечественника с занятия.

    Испанец остался работать дальше. После тренировки Рюдигер извинился перед Кепой, пишет «Р-Спорт» со ссылкой на английское издание Telegraph.

    • Накануне «Челси» крупно проиграл дома «Вест Бромвичу» (2:5).
    • На следующей неделе в 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» сыграет против «Порту».
    • «Челси» в АПЛ идет 4-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +495

      El_Chori 2 часа назад

      Хоть 6ы выперли о6езьяну!

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