33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

«Краснодар» ищет главного тренера после отставки Мурада Мусаева. Преемником может стать нынешний главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Ему поступит предложение, если основной кандидат – Виктор Гончаренко – откажется подписывать контракт с «Краснодаром».