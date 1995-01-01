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    33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

    «Краснодар» ищет главного тренера после отставки Мурада Мусаева. Преемником может стать нынешний главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

    Ему поступит предложение, если основной кандидат – Виктор Гончаренко – откажется подписывать контракт с «Краснодаром».

    • Кандидатуру Шпилевского «Краснодар» обсуждал еще осенью.
    • Шпилевский в прошлом сезоне чемпионата Казахстана впервые за 16 лет привел «Кайрат» к победе.
    • Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев не желает отпускать Шпилевского.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +46209

      portero 20 минут назад

      Типо шило на мыло... поглядим кого барин поставит...

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      Рейтинг: +1657

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Ну, кому там Мусаев мешал? Скажите спасибо, что хоть не 25 летний . При таких опытных тренерах вообще никаких непоняток в команде быть не может. Тренер авторитетом скажет и все побежали, а как!

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      Рейтинг: +252

      radist_21 1 час назад

      Гончаренко в свое время, прийдя в Кубань, поднял ее на высоты, обломался только о чиновников, может и с Краснодаром чудо сотворить.

      1
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      Рейтинг: +669

      Taps 1 час назад

      Галицкий поумнее Гиннера будет, Гончаренко не возьмёт.
      Нужны немецкие тренеры в "Краснодар" и "Зенит".

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      Рейтинг: +1412

      DMитрий 1 час назад

      Если про Гончаренко правда, то по идее он не должен отказаться работать в клубе, где дают такую возможность, время и доверие.

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