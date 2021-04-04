33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

«Краснодар» ищет главного тренера после отставки Мурада Мусаева. Преемником может стать нынешний главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Ему поступит предложение, если основной кандидат – Виктор Гончаренко – откажется подписывать контракт с «Краснодаром».
- Кандидатуру Шпилевского «Краснодар» обсуждал еще осенью.
- Шпилевский в прошлом сезоне чемпионата Казахстана впервые за 16 лет привел «Кайрат» к победе.
- Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев не желает отпускать Шпилевского.
Источник: «Спорт-Экспресс»