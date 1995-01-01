33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

Типо шило на мыло... поглядим кого барин поставит...
«Краснодар» ищет главного тренера после отставки Мурада Мусаева. Преемником может стать нынешний главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Ему поступит предложение, если основной кандидат – Виктор Гончаренко – откажется подписывать контракт с «Краснодаром».
- Кандидатуру Шпилевского «Краснодар» обсуждал еще осенью.
- Шпилевский в прошлом сезоне чемпионата Казахстана впервые за 16 лет привел «Кайрат» к победе.
- Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев не желает отпускать Шпилевского.