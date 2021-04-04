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  • 33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

4 апреля 2021, 15:12
17

«Краснодар» ищет главного тренера после отставки Мурада Мусаева. Преемником может стать нынешний главный тренер казахстанского «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Ему поступит предложение, если основной кандидат – Виктор Гончаренко – откажется подписывать контракт с «Краснодаром».

  • Кандидатуру Шпилевского «Краснодар» обсуждал еще осенью.
  • Шпилевский в прошлом сезоне чемпионата Казахстана впервые за 16 лет привел «Кайрат» к победе.
  • Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев не желает отпускать Шпилевского.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Краснодар Кайрат
Комментарии (17)
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Taps
1617538761
Галицкий поумнее Гиннера будет, Гончаренко не возьмёт. Нужны немецкие тренеры в "Краснодар" и "Зенит".
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radist_21
1617539040
Гончаренко в свое время, прийдя в Кубань, поднял ее на высоты, обломался только о чиновников, может и с Краснодаром чудо сотворить.
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Retiremen_VMF
1617539883
Ну, кому там Мусаев мешал? Скажите спасибо, что хоть не 25 летний . При таких опытных тренерах вообще никаких непоняток в команде быть не может. Тренер авторитетом скажет и все побежали, а как!
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portero
1617543616
Типо шило на мыло... поглядим кого барин поставит...
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Shamil79
1617552137
правильно..Кайрат там лидирует...поэтому тренера-лидера надо брать
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piligrim1986
1617552380
будет шпили-вили
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zaichkin777@gmail.com
1617561499
Шпиливиливейский- наш президент! С ума сошли в фк Краснодар?
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paracetamol
1617604840
Что-то Галицкий мудрит. Доиграется до ФНЛ!
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zigbert
1617627713
Если выбирать из этих двух тренеров то Гончаренко более перспективная кандидатура.
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Hektor 84
1617903911
Не понимаю чем Шпилевский лучше Мусаева?
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