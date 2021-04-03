Белотти может перейти из «Торино» в «Челси»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти заинтересовал «Челси», сообщает The Sun со ссылкой на Corriere Granata.
По информации источника, лондонский клуб определил итальянца в качестве альтернативы Эрлингу Холанду и Ромелу Лукаку.
Помимо «Челси» на форварда претендуют «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм».
- В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 26 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
- Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: The Sun