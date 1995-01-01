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    Белотти может перейти из «Торино» в «Челси»

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти заинтересовал «Челси», сообщает The Sun со ссылкой на Corriere Granata.

    По информации источника, лондонский клуб определил итальянца в качестве альтернативы Эрлингу Холанду и Ромелу Лукаку.

    Помимо «Челси» на форварда претендуют «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм».

    • В текущем сезоне Белотти провел за «Торино» 26 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
    • Его контракт с туринским клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1744

      ItalianFootball 2 часа назад

      Приключение итальянцев в Англии. Такой себе фильм. Проверено.

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