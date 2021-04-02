Шварц: «Динамо» в матче с «Уфой» справится с ролью фаворита»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Уфы». Он убежден, что москвичи – фавориты.

«С тех пор, как я пришел в «Динамо», мы достаточно хорошо играем с такими командами, как «Уфа», создаем достаточно моментов. Думаю, завтра мы справимся с ролью фаворита», – сказал немец.

Шварц работает в «Динамо» с октября.

Московская команда идет на 6-м месте в РПЛ по итогам 23 туров.

«Уфа» проиграла 5 из последних 6 матчей РПЛ, забила в них 1 гол и продолжает идти на 15-м месте.

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