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    Тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса российской вакциной

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

    «Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку «Спутник V», поэтому находился там в качестве зрителя. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провeл хороший матч», – сказал немецкий специалист.

    • Шварц работает в «Динамо» с октября.
    • Московская команда идет на шестом месте в РПЛ по итогам 23 туров.
    • Ранее от коронавируса привились Леонид Слуцкий и Миодраг Божович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1729

      АЛЕКС 58 7 минут назад

      Можно смело искать замену.

      0
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      Рейтинг: +380

      99-й 1 час назад

      Он терь в Черчесова превратится?

      3
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      Рейтинг: +208

      Октавиус 1 час назад

      а почему российскую вакцину хейтят? Может кто-то объяснить?

      0
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      Рейтинг: +19686

      bset > Октавиус 46 минут назад

      Потому что за последние десятки лет ни Россия, ни конкретно эта фирма ничего не создала в плане медицины. И даже несмотря на то, что она вроде настоящая, а не пустышка, у многих есть большой уровень недоверия, так как все прекрасно знают, что наши умные специалисты либо работают в частных компаниях, либо уезжают за границу, а в гос структурах с их мизерными зарплатами остаются не самые умные люди. Отсюда и боязнь прививаться.

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      Рейтинг: +208

      Октавиус > bset 41 минуту назад

      Спасибо за объяснение) а то вроде все хвалят этот спутник, кроме самих россиян)

      0
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      Рейтинг: +1579

      almanev > bset 35 минут назад

      Боязнь уже не только из-за недоверия. У нас в организации вакцинация на следующей неделе, из 130 человек согласились четверо, потому что почти у всех есть знакомые, которые привились и слегли в больничку. А на счет "пустышки" - знакомая, после прививки сдавала кровь на антитела, ничего не оказалось)

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      Рейтинг: +2660

      Fusballer 1 час назад

      Сейчас тоже начнёт Дзюбу нахваливать, как Божович.

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      Рейтинг: +511

      Armani nn 1 час назад

      Все в Германию не пустят больше.

      2
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      Рейтинг: +75

      Forvard47 1 час назад

      Посочувствуем Сандро, заразой привился.....

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      Рейтинг: +28151

      zra78 1 час назад

      Наконец то футбольная новость:)

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