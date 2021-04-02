Тренер «Динамо» Шварц привился от коронавируса российской вакциной

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Почему вчера не принял участия в игре тренерского штаба и персонала? Я сделал прививку «Спутник V», поэтому находился там в качестве зрителя. Но переводчик, который сидит рядом со мной, провeл хороший матч», – сказал немецкий специалист.