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    Симонян передал все свои награды в музей «Спартака»

    1 апреля бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян открыл экспозицию своих наград в музее московского клуба.

    94-летний ветеран подарил музею коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов.

    «Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за «Спартак»!

    Жизнь – она ведь не вечная... Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено – знает только Бог... Но «Спартак» был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни», – сказал Симонян, открывая экспозицию.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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