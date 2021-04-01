Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симонян передал все свои награды в музей «Спартака»

1 апреля 2021, 23:33
7

1 апреля бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян открыл экспозицию своих наград в музее московского клуба.

94-летний ветеран подарил музею коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов.

«Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за «Спартак»!

Жизнь – она ведь не вечная... Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено – знает только Бог... Но «Спартак» был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни», – сказал Симонян, открывая экспозицию.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1617338872
Футбольного судью Срджана Обрадовича приговорили к 15 месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает The Sun.Антикоррупционный департамент Высшего суда Сербии наказал арбитра за его действия трехлетней давности. На слушании дела присутствовал и один из футболистов, участвовавший в скандальном матче. Обрадович обслуживал матч плей-офф сербского чемпионата между «Роднички» и «Спартаком». Оба пенальти, назначенные судьей в ворота «Роднички» позже были признаны ошибочными. Эти решения привели к победе «Спартака», что позволило красно-белым пробиться в квалификационный этап Лиги Европы.
Ответить
сштык
1617342343
память в музее надежнее памятника. Никита Павлович мудрое решение принял.
Ответить
zigbert
1617390758
Правильно сделал Никита Павлович. Наша легенда. Здоровья!
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
2
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
11
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
8
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
7
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
4
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
11
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
8
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
16
Все новости
Все новости
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
7
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
11
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
7
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
15
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
136
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
4
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
6
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
10
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
1
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+