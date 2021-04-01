Симонян передал все свои награды в музей «Спартака»

1 апреля бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян открыл экспозицию своих наград в музее московского клуба.

94-летний ветеран подарил музею коллекцию медалей, орденов и памятных личных предметов.

«Я решил: зачем же все эти медали будут лежать в моей квартире? Болельщики, которые придут в музей и увидят мои награды, будут меня вспоминать. Можно сказать, это станет продолжением моего выступления за «Спартак»!

Жизнь – она ведь не вечная... Осенью мне исполнится 95 лет. А сколько мне отведено – знает только Бог... Но «Спартак» был, есть и останется в моем сердце до конца моей жизни», – сказал Симонян, открывая экспозицию.