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  • Черчесов – о Миранчуке: «Игрок из Серии А должен включаться не эпизодами, а делать разницу»

Черчесов – о Миранчуке: «Игрок из Серии А должен включаться не эпизодами, а делать разницу»

1 апреля 2021, 09:40
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе национальной команды.

«Мы будем только рады, если он будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. То, что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, что, это происходит эпизодами.

Но игрок из Серии А все-таки должен включаться не эпизодами, а делать разницу, давать фундаментальную энергию», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

  • Миранчук вышел на замену во всех трех мартовских матчах российской сборной.
  • В активе хавбека один голевой пас.

«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, приносит много пользы»

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Россия Аталанта Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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NewLife
1617260237
Уточним: не "игрок из серии А", а игрок со скамейки серии А.
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almanev
1617260286
Мля, когда ж этого дурачка уволят
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slavа0508
1617260376
Тоже мне звезду нашёл,что бы делал результат,пока он там только на подхвате ,,,
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Fusballer
1617261634
То ли дело Дзюба!
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Aldo.CSKA
1617263538
#STASOUT
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Nikita Suarez
1617265312
Стас,ты устал,иди домой...
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Nesterenko
1617267552
Ну да а Головин прям феерил, Иличич на три головы этих обоих вместе взятых.
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Viper for CSKA
1617267613
А тренер сборной должен хотя бы что-то делать (на "разницу" и рассчитывать уже наивно), кроме как языком чесать.
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омск55
1617267843
Опять у"этого" кто то виноват , только не он
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Hektor 84
1617273899
Чабан тренер сборной России тоже должен делать разницу, а не спать во время игры или в носу ковырять.
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