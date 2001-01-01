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    Черчесов – о Миранчуке: «Игрок из Серии А должен включаться не эпизодами, а делать разницу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе национальной команды.

    «Мы будем только рады, если он будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. То, что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, что, это происходит эпизодами.

    Но игрок из Серии А все-таки должен включаться не эпизодами, а делать разницу, давать фундаментальную энергию», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    • Миранчук вышел на замену во всех трех мартовских матчах российской сборной.
    • В активе хавбека один голевой пас.

    «Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

    Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, приносит много пользы»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6290

      "supermax" 4 минуты назад

      Саламыч потiк

      0
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      Рейтинг: +340

      aubergine 6 минут назад

      Саламыч снова какую-то пургу несёт. Известно же, что даже стадо львов во главе с бараном ничего путного не добьётся. Пусть сперва осмыслит свои действия у руля сборной, а то у него вечно "Слющай, Стасик неуиноуен!"

      0
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      Рейтинг: +4278

      sochi-2013 29 минут назад

      Взял и, одной фразой, опустил РПЛ! Ниже плинтуса.

      1
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      Рейтинг: +443

      dragoon000320 49 минут назад

      он бы и рад делать разницу, да вот только ты его все никак не можешь правильно интегрировать в свою "гениальную" схему...

      3
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      Рейтинг: +1181

      омск55 1 час назад

      Опять у"этого" кто то виноват , только не он

      3
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      Рейтинг: +5816

      Viper for CSKA 1 час назад

      А тренер сборной должен хотя бы что-то делать (на "разницу" и рассчитывать уже наивно), кроме как языком чесать.

      3
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      Рейтинг: +2880

      Nesterenko 1 час назад

      Ну да а Головин прям феерил, Иличич на три головы этих обоих вместе взятых.

      4
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      Рейтинг: +16577

      vladimir-7 1 час назад

      "Фундаментальная энергия", это что такое? Почему в технических ВУЗах
      скрывают об этой новой энергии, открытой футбольным "академиком" С.Черчесовым?

      3
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      Рейтинг: +3496

      AtticusFinch 1 час назад

      А игроки из РФПЛ - могут вообще ни хрена не делать что ли?)))их и так жизнь потрепала?)))

      2
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      Рейтинг: +224

      Nikita Suarez 1 час назад

      Стас,ты устал,иди домой...

      8
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