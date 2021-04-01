Черчесов – о Миранчуке: «Игрок из Серии А должен включаться не эпизодами, а делать разницу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе национальной команды.
«Мы будем только рады, если он будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. То, что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, что, это происходит эпизодами.
Но игрок из Серии А все-таки должен включаться не эпизодами, а делать разницу, давать фундаментальную энергию», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
- Миранчук вышел на замену во всех трех мартовских матчах российской сборной.
- В активе хавбека один голевой пас.
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Источник: «Бомбардир»