Черчесов – о Миранчуке: «Игрок из Серии А должен включаться не эпизодами, а делать разницу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в составе национальной команды.

«Мы будем только рады, если он будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. То, что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, что, это происходит эпизодами.

Но игрок из Серии А все-таки должен включаться не эпизодами, а делать разницу, давать фундаментальную энергию», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Миранчук вышел на замену во всех трех мартовских матчах российской сборной.

В активе хавбека один голевой пас.

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