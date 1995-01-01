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    Черчесов: «Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, приносит много пользы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в матчах европейского отбора чемпионата мира-2022.

    • Форвард забил три гола в трех матчах (один – Мальте, два – Словении).
    • Россиянин – лучший игрок квалификации ЧМ-2022 по выигранным верховым единоборствам

    «Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, то приносит много пользы. Артем забил три мяча, выиграл много единоборств. Провести три игры за короткий срок на одном уровне очень сложно», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2600

      Fusballer 11 минут назад

      Ну конечно, не будешь же ты друга на ругать.

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