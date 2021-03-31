«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с первым голом Словакии в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 (1:2).

Во время голевого удара Милана Шкриньяра защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо соперников держали друг друга.

«Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.

Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более, у них уже нет Гамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов.

Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает», – сказал Черчесов.

Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.

В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.