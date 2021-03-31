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  • «Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

31 марта 2021, 19:08
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с первым голом Словакии в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 (1:2).

Во время голевого удара Милана Шкриньяра защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо соперников держали друг друга.

«Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.

Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более, у них уже нет Гамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов.

Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает», – сказал Черчесов.

  • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
  • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
  • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Джикия Георгий Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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Отжогин
1617207098
Лучше бы подержали главного тренера в таком разе, может, другие отбились бы без них...
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zarsm
1617209046
Детишек за такие эпизоды уничтожают тренера) А тут "Не говорил") Ну действительно, что тут говорить.
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Fusballer
1617213223
Не прозевали , а ты про..по, тренеришка
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лоист
1617215196
один за ЦСКА играет другой за спартак вот и забыли что играют не друг против друга
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житель СПб
1617217408
Спасибо администраторам - что вовремя реагируют и убирают провокационные тексты! Нечего гнать на Россию. А наши футболисты... От Джикии я ничего другого и не ожидал, к сожалению...
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paracetamol
1617225865
Это дубьё подумало, что кони играют со свинями.
Ответить
portero
1617382800
"Молодцы" такое отмочить...
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Hektor 84
1617858322
Тупые отмазки
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