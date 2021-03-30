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    «Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с первым голом Словакии в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 (1:2).

    Во время голевого удара Милана Шкриньяра защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо соперников держали друг друга.

    «Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.

    Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более, у них уже нет Гамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов.

    Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает», – сказал Черчесов.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: -187

      diamondfan 10 минут назад

      Молодые проиграли Дании, УРААААААААААААААА! Слава Скандинавии! Руские уроды!

      0
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      Рейтинг: +2600

      Fusballer 15 минут назад

      Не прозевали , а ты про..по, тренеришка

      0
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      Рейтинг: +931

      zarsm 1 час назад

      Детишек за такие эпизоды уничтожают тренера) А тут "Не говорил") Ну действительно, что тут говорить.

      0
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      Рейтинг: +4673

      Cleaner 1 час назад

      Джикия и Фернандес накосячили в ЭТОМ эпизоде. А вот что делает в сборной Оздоев вообще непонятно. Этот игрок не уровня сборной. Что доказывает в КАЖДОЙ игре. Он и в Зените непонятно как оказался, но брать такого игрока в сборную - это ошибка(или что то другое) тренера.

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      Рейтинг: +11731

      Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

      Второй гол во многом на нем .

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      Рейтинг: +59

      Отжогин 1 час назад

      Лучше бы подержали главного тренера в таком разе, может, другие отбились бы без них...

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