«Наверное, они сами удивились». Черчесов – о Джикии и Фернандесе, державших друг друга во время гола Словакии

Молодые проиграли Дании, УРААААААААААААААА! Слава Скандинавии! Руские уроды!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с первым голом Словакии в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 (1:2).
Во время голевого удара Милана Шкриньяра защитники сборной России Георгий Джикия и Марио Фернандес вместо соперников держали друг друга.
«Я с ними на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило.
Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. Тем более, у них уже нет Гамшика, который игру определял и вел. И Мальте они забили только со стандартов.
Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает», – сказал Черчесов.
- Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
- Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
- В следующий раз сборная России соберется в преддверии Евро-2020.
ЦСКА и «Спартак» вместе даже в сборнойНаши парни пока проигрывают словакам, но во втором тайме все еще можно исправить. Смотри продолжение игры в Трнаве на Матч ТВ прямо сейчас https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/1o3xDhnpOb— Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021