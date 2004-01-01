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    Канчельскис: «Молодые футболисты сейчас не те. Даже пить не умеют»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сравнил современных игроков со своим поколением. Он нашел отличие в отношении к алкоголю*.

    – Футболисты стали слишком ранимые.

    – Раньше пили и играли, как говорится, а сейчас не пьют и не играют.

    – Вы сейчас скажете, и все начнут пить. Современные футболисты даже не знают, как пить. Не умеют. Молодежь не та.

    По моему мнению, тренеры сейчас имеют меньше власти над игроками, чем имели раньше.

    • Канчельскис выступал в топ-чемпионатах Европы.
    • Канчельскис выигрывал АПЛ, ШПЛ.
    • Сейчас Канчельскис в футболе не работает.

    * – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

    Канчельскис: «Перед финалом молодежного Евро-90 мы после отбоя играли в карты. Потом спокойно победили 4:2»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»

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