Канчельскис: «Молодые футболисты сейчас не те. Даже пить не умеют»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сравнил современных игроков со своим поколением. Он нашел отличие в отношении к алкоголю*.
– Футболисты стали слишком ранимые.
– Раньше пили и играли, как говорится, а сейчас не пьют и не играют.
– Вы сейчас скажете, и все начнут пить. Современные футболисты даже не знают, как пить. Не умеют. Молодежь не та.
По моему мнению, тренеры сейчас имеют меньше власти над игроками, чем имели раньше.
- Канчельскис выступал в топ-чемпионатах Европы.
- Канчельскис выигрывал АПЛ, ШПЛ.
- Сейчас Канчельскис в футболе не работает.
* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.
Канчельскис: «Перед финалом молодежного Евро-90 мы после отбоя играли в карты. Потом спокойно победили 4:2»