Канчельскис: «Молодые футболисты сейчас не те. Даже пить не умеют»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сравнил современных игроков со своим поколением. Он нашел отличие в отношении к алкоголю*.

– Футболисты стали слишком ранимые.

– Раньше пили и играли, как говорится, а сейчас не пьют и не играют.

– Вы сейчас скажете, и все начнут пить. Современные футболисты даже не знают, как пить. Не умеют. Молодежь не та.

По моему мнению, тренеры сейчас имеют меньше власти над игроками, чем имели раньше.

Канчельскис выступал в топ-чемпионатах Европы.

Канчельскис выигрывал АПЛ, ШПЛ.

Сейчас Канчельскис в футболе не работает.

* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

Канчельскис: «Перед финалом молодежного Евро-90 мы после отбоя играли в карты. Потом спокойно победили 4:2»