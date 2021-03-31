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  • Канчельскис: «Молодые футболисты сейчас не те. Даже пить не умеют»

Канчельскис: «Молодые футболисты сейчас не те. Даже пить не умеют»

31 марта 2021, 10:53
13

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сравнил современных игроков со своим поколением. Он нашел отличие в отношении к алкоголю*.

– Футболисты стали слишком ранимые.

– Раньше пили и играли, как говорится, а сейчас не пьют и не играют.

– Вы сейчас скажете, и все начнут пить. Современные футболисты даже не знают, как пить. Не умеют. Молодежь не та.

По моему мнению, тренеры сейчас имеют меньше власти над игроками, чем имели раньше.

  • Канчельскис выступал в топ-чемпионатах Европы.
  • Канчельскис выигрывал АПЛ, ШПЛ.
  • Сейчас Канчельскис в футболе не работает.

* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

Канчельскис: «Перед финалом молодежного Евро-90 мы после отбоя играли в карты. Потом спокойно победили 4:2»

Источник: ютуб-канал «Британский стиль с Александром Елагиным»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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Garrincha58
1617184256
а сейчас вообще всё не то
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Plyash
1617188706
Играть не умеют,пить не умеют,зато стульями знатно машут.
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yorgenbarenz
1617191282
Нынешним мастерам только боярышник с лосьонами и стеклоочистителями пить,чтобы было чем отмазываться от критики:"Сами видите,что нам тренеры наливают с утра до вечера!Руки карты держать не в состоянии! Ноги отнимаются уже!!"
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DOCTOR PENALTY
1617191925
Не то что пить, разливать толком не могут! В этих вопросах им, Антанасыч, явно требуется помощь и наставничество.)
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Plyash
1617194809
А не позвать ли нам,понимаешь,Андрюху Канчельскиса тренировать и передавать свой всесторонний опыт нашим молодым ребятам? Тогда,возможно, и не появятся уроды типа Кокорина с Мамаевым,Гулиева и даже Широкова.Так сказать,культуру поведения и пития в спортивные массы.
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ab15488
1617203395
Так научи, ты ж тренер
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Кузьмич на трибуне
1617215067
Что то не могу найти в справочниках, а когда эти наши алкаши(эпохи Канчельскиса), что то крупное в Европе или на ЧМ брали.
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вальтер79
1617223850
андрюху надо сделать воспитателем в сборной он быстро научит парней что к чему может глядишь и забегают))) после стакана))))
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portero
1617477734
Ну как раз супера не бухают, а наши бухают, а вот то что техники и выносливости у всех наших ,беда просто и мозгом еще обделили этих ногомячистов...
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Hektor 84
1617839090
А ваше поколение стульями не могли вышибать!
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