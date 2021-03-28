Канчельскис: «Перед финалом молодежного Евро-90 мы после отбоя играли в карты. Потом спокойно победили 4:2»

Бывший футболист молодежной сборной СССР Андрей Канчельскис в дни молодежного Евро-2021 вспомнил, как сам выступал на аналогичном турнире в 1990 году. Тогда советская команда взяла титул.

«Никакой боязни перед матчем с Югославией не было, играли в своe удовольствие. Вышли и спокойно обыграли Югославию 4:2 на выезде. Все готовились нормально. Как-то мы играли в карты после отбоя. Владимир Радионов зашeл и сказал, чтобы мы заканчивали играть. Мы ответили: «Вениаминыч, не переживайте, мы не подведeм и сделаем результат». Что и подтвердилось, мы выиграли 4:2.

После финала в самолeте позволили себе пива. Тренер сказал: «Ребята, молодцы, очень рад, но мы ещe не выиграли. Нас ждeт ответная игра в Симферополе». В Симферополе был полный стадион: медали, гулянки. Это был конец сезона, можно было себе позволить хорошо отдохнуть. Конечно, после игры был ужин, шампанское, вино. Всe было чинно и благородно», – рассказал Канчельскис.