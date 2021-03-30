Забитцер может перейти в «Ливерпуль», «МЮ» или «Тоттенхэм»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер хочет сменить команду по окончании этого сезона.

По информации Bild, 27-летний футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, где на него претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Немецкий клуб, скорее всего, согласится продать хавбека, поскольку его контракт истекает в следующем году.