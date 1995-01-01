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    Забитцер может перейти в «Ливерпуль», «МЮ» или «Тоттенхэм»

    Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер хочет сменить команду по окончании этого сезона.

    По информации Bild, 27-летний футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, где на него претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Немецкий клуб, скорее всего, согласится продать хавбека, поскольку его контракт истекает в следующем году.

    • В текущем сезоне Забитцер провел за «РБ Лейпциг» 31 матч, забил семь голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость австрийца – 42 миллиона евро.

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    Источник: Bild

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