Главные новости дня. Финк может возглавить «Спартак», Агуэро покинет «Манчестер Сити»

Десять игроков сборной России проверили на допинг

Немец Финк может летом возглавить «Спартак»

Metaratings: «Дженоа» и «Специя» претендуют на Тикнизяна

Штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками. 1 апреля клуб внесет нового тренера в заявку

Маслов покинул расположение сборной России U-21

Sport24: полузащитник ЦСКА Зайнутдинов – в шорт-листе «Аталанты»

«СЭ»: Кокорин вернулся во Флоренцию и во вторник встретится с новым тренером «Фиорентины»

Роналду останется капитаном сборной Португалии. Он бросил на газон капитанскую повязку

ЭСК РФС признала верным решение не засчитывать гол Сантоса в ворота ЦСКА

Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» летом