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  • «СЭ»: Кокорин вернулся во Флоренцию и во вторник встретится с новым тренером «Фиорентины»

«СЭ»: Кокорин вернулся во Флоренцию и во вторник встретится с новым тренером «Фиорентины»

29 марта 2021, 21:00
6

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин завершил курс лечения в римской клинике «Вилла Стюарт» и вернулся в расположение своего клуба.

По информации «СЭ», сегодня россиянин сдал отрицательный тест на коронавирус, благодаря чему во вторник он сможет приступить к тренировкам. На этот же день у него запланирована встреча с новым главным тренером команды Джузеппе Якини.

30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом, поскольку травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

  • Кокорин восстанавливается после мышечного повреждения бедра.
  • «Фиорентина» в январе заплатила за него 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор нападающий принял участие только в трех матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Якини Джузеппе
Комментарии (6)
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kosmonaft
1617042543
встретиться травмируется и назад поедет
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DOCTOR PENALTY
1617046572
Только не в "Кофемании"!
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NewLife
1617047713
Все по плану, теперь, как всегда, нужна адаптация к новому тренеру, потом небольшая мышечная травма и массаж.
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BlackMurderDeco
1617081709
Встретиться , чтоб передать больничный и сказать , что завел новый) блин впервые в жизни восхищаюсь российским футболом-в частности Спартаком, такую аферу провернули, прям как цыгане
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Hektor 84
1617837498
Лишь бы не в кофемании встречались
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