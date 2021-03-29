«СЭ»: Кокорин вернулся во Флоренцию и во вторник встретится с новым тренером «Фиорентины»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин завершил курс лечения в римской клинике «Вилла Стюарт» и вернулся в расположение своего клуба.

По информации «СЭ», сегодня россиянин сдал отрицательный тест на коронавирус, благодаря чему во вторник он сможет приступить к тренировкам. На этот же день у него запланирована встреча с новым главным тренером команды Джузеппе Якини.

30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом, поскольку травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.