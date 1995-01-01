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    «СЭ»: Кокорин вернулся во Флоренцию и во вторник встретится с новым тренером «Фиорентины»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин завершил курс лечения в римской клинике «Вилла Стюарт» и вернулся в расположение своего клуба.

    По информации «СЭ», сегодня россиянин сдал отрицательный тест на коронавирус, благодаря чему во вторник он сможет приступить к тренировкам. На этот же день у него запланирована встреча с новым главным тренером команды Джузеппе Якини.

    30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом, поскольку травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

    • Кокорин восстанавливается после мышечного повреждения бедра.
    • «Фиорентина» в январе заплатила за него 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор нападающий принял участие только в трех матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +432

      kosmonaft 9 минут назад

      встретиться травмируется и назад поедет

      0
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      Рейтинг: +11705

      Persona_non_Grata 26 минут назад

      Ну до 11 апреля еще уйма времени - там всякое может произойти )))

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