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    Metaratings: «Дженоа» и «Специя» претендуют на Тикнизяна

    Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии, утверждает Metaratings.

    По информации источника, «Дженоа» и «Специя» заинтересованы в услугах 21-летнего футболиста.

    Сейчас скауты обоих клубов следят за игрой россиянина на молодежном чемпионате Европы.

    • Рыночная стоимость Тикнизяна – 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
    • В текущем сезоне игрок забил один гол в 27 матчах в составе московской команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +278

      G.P. 1 час назад

      Опыт Миранчука показывает, что не стоит слишком рано переходить куда-то только ради того, чтобы поиграть/посидеть на скамейке за бугром.

      0
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      Рейтинг: +2559

      Fusballer > G.P. 39 минут назад

      Надо в 30, как Сашка Кокорин.

      0
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      Рейтинг: +2791

      Snek 1 час назад

      Сомневаюсь, что Гинер отдаст его за 1,5 млн, но это было бы лучше для игрока.

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