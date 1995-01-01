Metaratings: «Дженоа» и «Специя» претендуют на Тикнизяна

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии, утверждает Metaratings.

По информации источника, «Дженоа» и «Специя» заинтересованы в услугах 21-летнего футболиста.

Сейчас скауты обоих клубов следят за игрой россиянина на молодежном чемпионате Европы.