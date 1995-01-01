Metaratings: «Дженоа» и «Специя» претендуют на Тикнизяна

Опыт Миранчука показывает, что не стоит слишком рано переходить куда-то только ради того, чтобы поиграть/посидеть на скамейке за бугром.
Защитник ЦСКА Наир Тикнизян может продолжить карьеру в Италии, утверждает Metaratings.
По информации источника, «Дженоа» и «Специя» заинтересованы в услугах 21-летнего футболиста.
Сейчас скауты обоих клубов следят за игрой россиянина на молодежном чемпионате Европы.
- Рыночная стоимость Тикнизяна – 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
- В текущем сезоне игрок забил один гол в 27 матчах в составе московской команды.