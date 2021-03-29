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  • ЭСК РФС признала верным решение не засчитывать гол Сантоса в ворота ЦСКА

ЭСК РФС признала верным решение не засчитывать гол Сантоса в ворота ЦСКА

29 марта 2021, 21:49
22

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (2:3).

  • Петербургский клуб просил рассмотреть момент с незасчитанным голом Дугласа Сантоса.
  • Игорь Акинфеев поймал мяч после удара бразильца на линии ворот.
  • Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию полностью.

«Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру.

В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила Правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот.

Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным«, – говорится в объяснении ЭСК.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Дуглас Сантос
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1617044585
Ну ладно, не засчитали, но почему ВАР не посмотрел? Вот что странно!
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zra78
1617045134
Всему найдут оправдания,продажные твари....
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NewLife
1617046827
Цирк, шоу профнепригодности.
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Давид59
1617047252
Дурдом!!! Чтобы понять пересёк мяч линию ворот или нет надо эпизод хотя бы рассмотреть. Ни ВАР ни судья не удосужились во время матча это сделать. Почему я уверен в этом? Очень просто. Если эпизод рассматривается слева внизу экрана пишут "Проверка, возможно гол". Этого не было!
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САДЫЧОК
1617047617
Это , уже называется Преступление , круговая порука !
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Валерий1965
1617049282
Не удивительно... Не помню решений ЗА Зенит...
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JTherry
1617051819
«Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьей персональной трактовки...» - заключение ЭСК)) такое решение озвучено к фолу Тюкавина на защитнике Краснодара... точно за такое же решение судью Безбородова отстранили от работы на пол-года... также и с голом в ворота Акинфеева - не заметил судья, значит - "персональная трактовка"... такие неоднозначные "трактовки" показывают отсутствие системы в решениях судей в поле и самое главное - внятной аргументации... невольно задаемся вопросом - а зачем тогда нужен был ВАР?)
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Nevsky_RU
1617083980
РПЛ давно пора переименовать в ЦИРК или Карнавал уродов.
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paracetamol
1617095906
Странно, все гол выидели, а экспертно-судейская комиссия РФС не видела. Бывает же такое... Чудеса!
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zigbert
1617117380
В видео просмотре было ощущение что мяч пересек линию ворот. Но более объективно было бы рассмотреть это эпизод с камеры находящейся с боку от ворот. Ситуацию усложняет мяч закрытый вратарем. Конечно если бы мяч повлиял на результат игры, Зениту было бы очень обидно.
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