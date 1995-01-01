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    ЭСК РФС признала верным решение не засчитывать гол Сантоса в ворота ЦСКА

    Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (2:3).

    • Петербургский клуб просил рассмотреть момент с незасчитанным голом Дугласа Сантоса.
    • Игорь Акинфеев поймал мяч после удара бразильца на линии ворот.
    • Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию полностью.

    «Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру.

    В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила Правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот.

    Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным«, – говорится в объяснении ЭСК.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 21:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +12350

      JTherry 1 минуту назад

      «Ряд членов комиссии допускают в данном эпизоде возможность применения судьей персональной трактовки...» - заключение ЭСК)) такое решение озвучено к фолу Тюкавина на защитнике Краснодара... точно за такое же решение судью Безбородова отстранили от работы на пол-года... такие неоднозначные решения показывают отсутствие системы в определении трактовок судей в поле...

      0
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      Рейтинг: +1722

      Валерий1965 35 минут назад

      Не удивительно... Не помню решений ЗА Зенит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6465

      САДЫЧОК 1 час назад

      Это , уже называется Преступление , круговая порука !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4526

      Давид59 1 час назад

      Дурдом!!! Чтобы понять пересёк мяч линию ворот или нет надо эпизод хотя бы рассмотреть. Ни ВАР ни судья не удосужились во время матча это сделать. Почему я уверен в этом? Очень просто. Если эпизод рассматривается слева внизу экрана пишут "Проверка, возможно гол". Этого не было!

      0
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      Рейтинг: +8185

      NewLife 1 час назад

      Цирк, шоу профнепригодности.

      0
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      Рейтинг: +28137

      zra78 1 час назад

      Всему найдут оправдания,продажные твари....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10201

      paracetamol 1 час назад

      Ну ладно, не засчитали, но почему ВАР не посмотрел? Вот что странно!

      1
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      Рейтинг: +961

      serglider > paracetamol 1 час назад

      Тут не ВАР нужен, а технология "орлиный глаз" как теннисе... В ряде футбольных чемпионатов он есть - там таких проблем нет.

      0
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      Рейтинг: -248

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      позор дырявому зениту.

      -3
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      Рейтинг: +1854

      upiter622 > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      ПШЛНХПДРС

      -1
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