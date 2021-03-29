ЭСК РФС признала верным решение не засчитывать гол Сантоса в ворота ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по спорному эпизоду из матча 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (2:3).

Петербургский клуб просил рассмотреть момент с незасчитанным голом Дугласа Сантоса .

. Игорь Акинфеев поймал мяч после удара бразильца на линии ворот.

поймал мяч после удара бразильца на линии ворот. Арбитры посчитали, что мяч не пересек линию полностью.

«Судья правильно не засчитал гол в ворота ЦСКА на 82-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру.

В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила Правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот.

Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным«, – говорится в объяснении ЭСК.