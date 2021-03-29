Вернер не собирается уходить из «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер не планирует менять команду по окончании текущего сезона.
По информации Goal.com, несмотря на проблемы с адаптацией в лондонском клубе, 25-летний футболист намерен остаться.
Важным фактором для немца стало назначение его соотечественника Томаса Тухеля на пост главного тренера.
- Прошлым летом «Челси» купил Вернера за 53 миллиона евро.
- Форвард в дебютном сезоне забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Goal.com