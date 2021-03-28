Отбор ЧМ-2022. Грузия c голом Хвичи проиграла Испании, Армения обыграла Исландию

Сборная Испании обыграла Грузию на выезде (2:1) во 2-м туре отборочного турнира к ЧМ-2022. На 44-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Испания вырвала победу на 92-й минуте благодаря голу Дани Ольмо.

Армения победила дома Исландию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе J. Один из мячей забил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

Грузия – Испания – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 44; 1:1 – Торрес, 56: 1:2 – Ольмо, 90+2

Удаления: Шенгелия, 90+4 – нет.

Группа J

Армения – Исландия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Барсегян, 53; 2:0 – Байрамян, 74.

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