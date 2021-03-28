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    Отбор ЧМ-2022. Грузия c голом Хвичи проиграла Испании, Армения обыграла Исландию

    Сборная Испании обыграла Грузию на выезде (2:1) во 2-м туре отборочного турнира к ЧМ-2022. На 44-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Испания вырвала победу на 92-й минуте благодаря голу Дани Ольмо.

    Армения победила дома Исландию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе J. Один из мячей забил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

    Грузия – Испания – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 44; 1:1 – Торрес, 56: 1:2 – Ольмо, 90+2

    Удаления: Шенгелия, 90+4 – нет.

    Группа J

    Армения – Исландия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Барсегян, 53; 2:0 – Байрамян, 74.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2021 20:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: -211

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 2 часа назад

      Грузины слили игру плаксам испанским.
      Что клубы как бабы валяются,что сборная))

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