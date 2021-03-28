Отбор ЧМ-2022. Грузия c голом Хвичи проиграла Испании, Армения обыграла Исландию

Грузины слили игру плаксам испанским.
Что клубы как бабы валяются,что сборная))
Сборная Испании обыграла Грузию на выезде (2:1) во 2-м туре отборочного турнира к ЧМ-2022. На 44-й минуте хозяев вывел вперед полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Испания вырвала победу на 92-й минуте благодаря голу Дани Ольмо.
Армения победила дома Исландию со счетом 2:0 и вышла на первое место в группе J. Один из мячей забил полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B
Голы: 1:0 – Кварацхелия, 44; 1:1 – Торрес, 56: 1:2 – Ольмо, 90+2
Удаления: Шенгелия, 90+4 – нет.
Группа J
Армения – Исландия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Барсегян, 53; 2:0 – Байрамян, 74.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022