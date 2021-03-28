Отбор ЧМ-2022. Португалия упустила победу над Сербией, Люксембург обыграл в гостях Ирландию

Португалия вела в два мяча в Сербии, но упустила победу. Форвард Александар Митрович 39 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Югославии/Сербии.

В другой встрече Люксембург добился победы над Ирландией. Единственный мяч забил футболист украинского «Динамо» Жерсон Родригес.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

Ирландия – Люксембург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Родригес, 85.

Сербия – Португалия – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Жота, 11; 0:2 – Жота, 36; 1:2 – Митрович, 46; 2:2 – Костич, 60.

Удаления: Миленкович, 90+2 – нет.

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