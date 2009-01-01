Почему след днëм комитет ФИФА не может собраться и присудить победу Португалии?Все равно же ведь по сути это последнее игровое действие в этом матче. Все равно вара нет и этим поступком сделали результат наиболее честным.
Португалия вела в два мяча в Сербии, но упустила победу. Форвард Александар Митрович 39 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Югославии/Сербии.
В другой встрече Люксембург добился победы над Ирландией. Единственный мяч забил футболист украинского «Динамо» Жерсон Родригес.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А
Ирландия – Люксембург – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Родригес, 85.
Сербия – Португалия – 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Жота, 11; 0:2 – Жота, 36; 1:2 – Митрович, 46; 2:2 – Костич, 60.
Удаления: Миленкович, 90+2 – нет.