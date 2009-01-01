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    Отбор ЧМ-2022. Португалия упустила победу над Сербией, Люксембург обыграл в гостях Ирландию

    Португалия вела в два мяча в Сербии, но упустила победу. Форвард Александар Митрович 39 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной Югославии/Сербии.

    В другой встрече Люксембург добился победы над Ирландией. Единственный мяч забил футболист украинского «Динамо» Жерсон Родригес.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа А

    Ирландия – Люксембург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Родригес, 85.

    Сербия – Португалия – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Жота, 11; 0:2 – Жота, 36; 1:2 – Митрович, 46; 2:2 – Костич, 60.

    Удаления: Миленкович, 90+2 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Sergicious 1 час назад

      Почему след днëм комитет ФИФА не может собраться и присудить победу Португалии?Все равно же ведь по сути это последнее игровое действие в этом матче. Все равно вара нет и этим поступком сделали результат наиболее честным.

      1
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      Рейтинг: -1921

      Вот оно чё Михалыч > Sergicious 58 минут назад

      Согласен..Вот и верь после такого футбольным судьям

      1
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      Рейтинг: +39

      RusUltras 1 час назад

      Португалию ограбили. Спасибо слепым судьям

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