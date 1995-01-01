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    Sport.es: «Барселона» подпишет контракты с Вейналдумом и Депаем на три года

    «Барселона» достигла предварительной договоренности по переходу полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Оба футболиста летом станут свободными агентами.

    По информации Sport.es, в случае перехода в «Барселону» футболисты сборной Нидерландов подпишут контракты на три года. Сообщается, что для осуществления сделки необходимо одобрение нового совета директоров клуба.

    • Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
    • «Барселона» идет на втором месте в Примере.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +437

      dragoon000320 26 минут назад

      мне только одно не понятно как Ливер с Лионом умудрились с такими дорогими игроками контракт не продлить, можно же было бы в таком случае продать...

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