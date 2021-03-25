Sport.es: «Барселона» подпишет контракты с Вейналдумом и Депаем на три года

«Барселона» достигла предварительной договоренности по переходу полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Оба футболиста летом станут свободными агентами.

По информации Sport.es, в случае перехода в «Барселону» футболисты сборной Нидерландов подпишут контракты на три года. Сообщается, что для осуществления сделки необходимо одобрение нового совета директоров клуба.