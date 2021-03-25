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  • Sport.es: «Барселона» подпишет контракты с Вейналдумом и Депаем на три года

Sport.es: «Барселона» подпишет контракты с Вейналдумом и Депаем на три года

25 марта 2021, 16:34
7

«Барселона» достигла предварительной договоренности по переходу полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Оба футболиста летом станут свободными агентами.

По информации Sport.es, в случае перехода в «Барселону» футболисты сборной Нидерландов подпишут контракты на три года. Сообщается, что для осуществления сделки необходимо одобрение нового совета директоров клуба.

  • Ранее Sport.es стало известно, что у Кумана и Лапорты возникли разногласия по поводу усиления атаки «Барселоны».
  • «Барселона» идет на втором месте в Примере.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Ливерпуль Лион Вейналдум Джорджиньо Депай Мемфис
Комментарии (7)
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Garrincha58
1616683123
они совершенно не усилят Барсу
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DeStar
1616683768
А мне больше нравится как " на *****" куман берет и просто тащит одних нидерландцев в состав. всех подряд собирает, да, депай может и был очень перспективным, но его и раньше в барсу сватали, но барса не брала, ибо особо не нужен, вейналдум тоже не прямо таки зверь, а если еще вспомнить почему, а точнее из-за кого ушел Суарез я не понимаю .почему : 1. фаны барсы УЖЕ не пришли к стадиону с протестом 2 и почему куман УЖЕ не уволен.
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Ilya26
1616690167
Эх, вейналдум, вейналдум, пошел по пути дзюпы, конечно на несколько уровней выше, но все же чем ему вдивере плохо то было
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Ilya26
1616690357
Надеюсь теперь барса на сэкономленные деньги у Спартака Тиля выкупит
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