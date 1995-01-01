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    Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком команды в феврале-марте по версии болельщиков.

    За Захаряна проголосовали 39,95% участников опроса. Вторым по версии болельщиков стал Константин Тюкавин (34,55%), третьим – Даниил Фомин (6,60%). Голоса за защитника Александра Кутицкого были аннулированы из-за выявленной накрутки.

    • 17-летний Захарян забил один гол и отдал два ассиста в четырех матчах за «Динамо» в 2021 году.
    • Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.
    • Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.

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    Источник: сайт «Динамо»

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