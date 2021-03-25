Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком команды в феврале-марте по версии болельщиков.
За Захаряна проголосовали 39,95% участников опроса. Вторым по версии болельщиков стал Константин Тюкавин (34,55%), третьим – Даниил Фомин (6,60%). Голоса за защитника Александра Кутицкого были аннулированы из-за выявленной накрутки.
- 17-летний Захарян забил один гол и отдал два ассиста в четырех матчах за «Динамо» в 2021 году.
- Захарян заключил с «Динамо» соглашение до конца сезона-2023/24.
- Хавбек дебютировал за основную команду в ноябре 2020 года.
Источник: сайт «Динамо»