Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

Ха-ха! Только иностранец может такую чушь нести! Где это вы видели, чтобы у нас человеку, ставящему водку на стол говорили "убери"
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал резонансное видео с бригадой арбитра Сергея Иванова, ужинавшей с представителями «Тамбова» перед матчем с «Уралом».
На столе арбитров, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».
– Я видел видео.
– Та ситуация – норма для вас как для босса?
– Я не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий.
Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.
– Хотите сказать, что то видео не значит, что они пили?
– Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, ее сделали две недели назад.
– Вы обсуждали с Ивановым ту ситуацию?
– Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них. Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придется извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас и вообще она была закрыта. Это мое мнение по данной истории.
В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше.
Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите ее обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю.
17 декабря. Ростовский арбитр Сергей Иванов вместе с ассистентами Дмитрием Березневым, Алексеем Ширяевым и Сергеем Куликовым готовятся к матчу «Тамбов» – «Урал» в ресторане Balcon в Саранске. Основное блюдо – бутылочка водки «Чистые росы». С ними инспектор матча Николай Иванов. pic.twitter.com/8D4INUuqQV— Андрей Меркин (@wasy_invalid) December 21, 2020