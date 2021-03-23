Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал резонансное видео с бригадой арбитра Сергея Иванова, ужинавшей с представителями «Тамбова» перед матчем с «Уралом».

На столе арбитров, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».

– Я видел видео.

– Та ситуация – норма для вас как для босса?

– Я не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий.

Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.

– Хотите сказать, что то видео не значит, что они пили?

– Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, ее сделали две недели назад.

– Вы обсуждали с Ивановым ту ситуацию?

– Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них. Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придется извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас и вообще она была закрыта. Это мое мнение по данной истории.

В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше.

Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите ее обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю.