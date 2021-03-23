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  • Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

23 марта 2021, 11:24
15

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал резонансное видео с бригадой арбитра Сергея Иванова, ужинавшей с представителями «Тамбова» перед матчем с «Уралом».

На столе арбитров, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».

– Я видел видео.

– Та ситуация – норма для вас как для босса?

– Я не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий.

Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.

– Хотите сказать, что то видео не значит, что они пили?

– Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, ее сделали две недели назад.

– Вы обсуждали с Ивановым ту ситуацию?

– Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них. Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придется извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас и вообще она была закрыта. Это мое мнение по данной истории.

В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше.

Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите ее обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор Иванов Cергей Панин Игорь
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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inzek
1616488751
цыгана гнать давно пора. как пиявка присосался к девственному телу нашего футбола и сосет
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plehanov6
1616489356
Для тебя, господин гастарбайтер, и картинка, со скандального матча, не значит ни чего!!! Канай отсюда, на родину, и там неси всякую чепуху!
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Боцман59rus
1616489633
Бутылка водки в комплексном обеде, высший пилотаж. То что он наговорил, ещё зашкварней самой ситуации- хавай те господа
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diadushka
1616492429
Бутылка ничего не значит, она просто стоит, но никто не пьет)))) кашшаи получше камеди мочит в последнее время)
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NewLife
1616492750
"Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий." То есть он хочет сказать нам: заткнитесь козлы и не лезте в наши дела, если бы сочли нужным, отфотошопили бы так, что Иванов оказался бы на детском утреннике с березовым соком.
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DOCTOR PENALTY
1616496296
Картинка не значит ничего, в магазин ещё два раза бегали.
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САДЫЧОК
1616496319
Удивительно ?! Его назначили , чтобы он не допустить сговора-а он поощряет !
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Hektor 84
1616497475
Ну да смонтировали видео, в лучших традициях РФС!!!
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Давид59
1616497613
Ха-ха! Только иностранец может такую чушь нести! Где это вы видели, чтобы у нас человеку, ставящему водку на стол говорили "убери"
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zigbert
1616575129
Это если так рассуждать никакого толку в безответственной деятельности судей не будет. Наказывать надо за это.
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