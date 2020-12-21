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    Кашшаи – о водке на столе бригады Иванова: «Картинка не значит ничего»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал резонансное видео с бригадой арбитра Сергея Иванова, ужинавшей с представителями «Тамбова» перед матчем с «Уралом».

    На столе арбитров, в частности, стояла бутылка водки «Чистые росы».

    – Я видел видео.

    – Та ситуация – норма для вас как для босса?

    – Я не хочу комментировать каждую отдельную ситуацию, потому что в таком случае мы просидим здесь до полуночи. Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий.

    Мы предложили РФС снять пункт про гостеприимство с клубов. Конечно, рефери должны показывать хорошее поведение. Это станет важным шагом для нас.

    – Хотите сказать, что то видео не значит, что они пили?

    – Картинка не значит ничего. Люди любят конспирологию. Люди могут сказать, что картинка сделана за пять минут до матча, но, может быть, ее сделали две недели назад.

    – Вы обсуждали с Ивановым ту ситуацию?

    – Я говорил со всеми рефери и напомнил, чтобы они были аккуратными, потому что они популярные люди. Все смотрят на них. Я могу сделать фото, показать вашему боссу и сказать: «Это водка». И завтра вам придется извиняться, хотя это была не водка, а вода, и вода не для вас и вообще она была закрыта. Это мое мнение по данной истории.

    В интервью я не хочу говорить про Панина и Иванова. Только в общем смысле. Рефери надо избегать таких некомфортных ситуаций. Как это сделать? Решить проблему с гостеприимством. И думать лучше.

    Если ты хочешь выйти поесть и тебе принесли бутылку, скажи: «Унесите ее обратно». Чтобы избежать ситуаций, что кто-то с 20 метров сделал фото и создал из этого историю.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4485

      Давид59 1 минуту назад

      Ха-ха! Только иностранец может такую чушь нести! Где это вы видели, чтобы у нас человеку, ставящему водку на стол говорили "убери"

      0
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      Рейтинг: +9069

      Hektor 84 3 минуты назад

      Ну да смонтировали видео, в лучших традициях РФС!!!

      0
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      Рейтинг: +6455

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Удивительно ?! Его назначили , чтобы он не допустить сговора-а он поощряет !

      1
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      Рейтинг: +20482

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Картинка не значит ничего, в магазин ещё два раза бегали.

      2
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      Рейтинг: +2756

      Snek 1 час назад

      Ну всё. Расстрелять. В России же водку никто не пьёт, она запрещена законом, а тех кто выпил Вофка лично из зенитки расстреливает.

      1
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      Рейтинг: +8116

      NewLife 1 час назад

      "Самое важное, что я скажу – надо избегать дискуссий и конспирологических теорий."
      То есть он хочет сказать нам: заткнитесь козлы и не лезте в наши дела, если бы сочли нужным, отфотошопили бы так, что Иванов оказался бы на детском утреннике с березовым соком.

      1
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      Рейтинг: +1932

      diadushka 1 час назад

      Бутылка ничего не значит, она просто стоит, но никто не пьет)))) кашшаи получше камеди мочит в последнее время)

      2
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      Рейтинг: +21375

      Боцман59rus 2 часа назад

      Бутылка водки в комплексном обеде, высший пилотаж.
      То что он наговорил, ещё зашкварней самой ситуации- хавай те господа

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      Рейтинг: +8116

      NewLife > Боцман59rus 1 час назад

      Он либо тупой, либо ему все пох.

      1
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      Рейтинг: +671

      plehanov6 2 часа назад

      Для тебя, господин гастарбайтер, и картинка, со скандального матча, не значит ни чего!!! Канай отсюда, на родину, и там неси всякую чепуху!

      4
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      Рейтинг: +429

      inzek 2 часа назад

      цыгана гнать давно пора. как пиявка присосался к девственному телу нашего футбола и сосет

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