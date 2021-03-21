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  • Семин: «Черевченко – тренер номер один на сегодняшний день»

Семин: «Черевченко – тренер номер один на сегодняшний день»

21 марта 2021, 20:04
8

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе Игоря Черевченко в «Химках».

«Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.

Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе», – сказал Семин.

  • Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября 2020 года.
  • Под руководством нового тренера команда выиграла 10 из 15 матчей в РПЛ.
  • Текущая серия без поражений – 10 игр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Семин Юрий Черевченко Игорь
Комментарии (8)
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Brabus71
1616348418
С первых тренерских шагов в порядке, только сейчас говорить что он номер один, марку держал во всех командах которые тренировал, да и футболист был хорошего качества...
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PAREVG.
1616355003
Он и в Локомотиве, в свое время неплохо работал, и если бы не дурноголовое руководство, как знать, может и к титулу Локо привел...
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anjaneri
1616371151
Мнение дядюшки Сема, всегда имеет основания.
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ab15488
1616381669
Мужик спокойно делает свое дело. Причём ставит довольно симпатичный футбол без стояния всей командой в своей штрафной. Да и жалоб на судейство с его стороны я не слышал. Удачи и успехов.
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Spinorr
1616398061
Ну а что тут скажешь против. С момента его прихода в Химки лучшие показатели среди всех остальных тренеров РПЛ.
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NewLife
1616416505
Такая похвала от палыча дорогого стоит, тем более, что все правда.
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Владислав Vlad
1616438545
То, что он может донести идею до игроков Химок - это одно. А сможет он донести идею до игроков выше классом и со своими амбициями? В этом вопрос. Не секрет, что есть тренеры, которые со слабым составом могут подняться в турнирной таблице очень высоко. Но дай им команду выше классом - и они тут же проваливаются. Почему? Много факторов и первый из них - давление. Если сейчас на Черевченко не давят, не требуют призовых мест или выхода в Европу, то кто знает, как он будет тренировать клуб с другими амбициями. Выводы делаются после минимум двух сезонов. Сможет клуб с тем же тренером занять место не ниже предыдущего сезона или нет? Сколько раз было - клуб доходил до ЕК в первом сезоне и тот же результат руководство требовало во втором сезоне и тренер проваливался, как и вся команда. Всё зависит от того - дают тренеру работать или требуют невозможного. Пока что у Химок задача - не вылететь. И в этом тренер преуспевает.
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