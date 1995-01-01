Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    Семин: «Черевченко – тренер номер один на сегодняшний день»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе Игоря Черевченко в «Химках».

    «Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.

    Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе», – сказал Семин.

    • Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября 2020 года.
    • Под руководством нового тренера команда выиграла 10 из 15 матчей в РПЛ.
    • Текущая серия без поражений – 10 игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:04
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +441

      Brabus71 42 минуты назад

      С первых тренерских шагов в порядке, только сейчас говорить что он номер один, марку держал во всех командах которые тренировал, да и футболист был хорошего качества...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83755
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru