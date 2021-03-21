Семин: «Черевченко – тренер номер один на сегодняшний день»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе Игоря Черевченко в «Химках».
«Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один.
Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе», – сказал Семин.
- Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября 2020 года.
- Под руководством нового тренера команда выиграла 10 из 15 матчей в РПЛ.
- Текущая серия без поражений – 10 игр.
Источник: «Спорт-Экспресс»