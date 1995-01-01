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    Metaratings: Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к уходу с занимаемого поста.

    По информации Metaratings, в понедельник, 22 марта, белорусский специалист приедет попрощаться с командой.

    Ожидается, что ЦСКА возглавит бывший нападающий Ивица Олич. Контракт с хорватом будет рассчитан до июня 2022 года.

    • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
    • ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • По информации «Чемпионата», решение о назначении Олича лично принимал председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3737

      мы_не_рабы 1 минуту назад

      "Доживём до понедельника" - классика советского кино. Иначе - гадание на кофейной гуще. Армейцы, т.е. Гинер, не отличаются поспешными решениями и не вижу смысла сомневаться в этом. Думаю, до конца сезона перестановок не будет.

      0
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      Рейтинг: +4612

      Cleaner 5 минут назад

      Это ЦСКА попрощается с Гончаренко. Именно так, а не наоборот!

      0
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      Рейтинг: +2847

      Semenycch 18 минут назад

      Такого прекрасного тренера и не удержали! :)

      0
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      Рейтинг: +472

      Ёжик в тумане 24 минуты назад

      Да проще всего во всех бедах винить тренера.Если бы у тренера была свобода выбора,а не навязывание ненужных футболистов тогда и результат был бы лучше так говорил экс тренер Локо Сёмин.Может надо руководство сменить,как в Локомотиве всех разогнали так и результат пошёл.Наверно все забыли как он вытащил когда то Кубань из ...Желаю Гончаренко удачи на другом месте.

      1
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      Рейтинг: +2284

      CSKA57 59 минут назад

      Гайч, который не заиграл В ЦСКА, в Беневенто забивает в каждой игре... Сегодня его гол был решающим с Ювентусом. Не совсем понятно, как тренировал его Виктор Михайлович? Честно говоря, очень жаль. Ведь Гайч мог заиграть и в ЦСКА. С Гончаренко надо было простится намного раньше!

      2
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      Рейтинг: +16416

      vladimir-7 > CSKA57 53 минуты назад

      Гайч пока никуда не пропал, обкатается в аренде, а там будет видно.

      3
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      Рейтинг: +2284

      CSKA57 > vladimir-7 34 минуты назад

      Дай бог! Очень бы хотелось!

      1
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      Рейтинг: +472

      Ёжик в тумане > CSKA57 19 минут назад

      Гайч мне напоминает Дзюбу,он такой же неповоротливый.Ну забивает он за Беневенто и что Беневенто на каком месте сейчас находится на 16 а Ювентус на 4

      0
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      Рейтинг: +2284

      CSKA57 > Ёжик в тумане 17 секунд назад

      Так ведь Гайч только недавно перешел.

      0
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      Рейтинг: +1242

      GM 1 час назад

      Слуцкого провожал без сожаления и уход Гончаренко никаких особых эмоций не вызывает. Если бы перед зимней паузой покинул команду - ну, какие-то сожаления были бы, типа, "вот, только только состав собрался, а не дали провести сборы и показать всё, на что способен". А сейчас, после провального марта - adios amigos, всё, на что способен, показал...

      1
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      Рейтинг: +839

      Вальдемар IV 1 час назад

      в последний путь проводит их

      0
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      Рейтинг: +254

      bratskij 1 час назад

      Скатертью дорога.

      3
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      Рейтинг: +11570

      Skull_Boy 1 час назад

      Ё_6анный бабай я бухать

      3
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      Рейтинг: +2056

      ALEX ML > Skull_Boy 58 минут назад

      Чудо. Мысли те же

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