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Metaratings: Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА

21 марта 2021, 19:39
30

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к уходу с занимаемого поста.

По информации Metaratings, в понедельник, 22 марта, белорусский специалист приедет попрощаться с командой.

Ожидается, что ЦСКА возглавит бывший нападающий Ивица Олич. Контракт с хорватом будет рассчитан до июня 2022 года.

  • Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
  • ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • По информации «Чемпионата», решение о назначении Олича лично принимал председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (30)
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Skull_Boy
1616345973
Ё_6анный бабай я бухать
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GM
1616346743
Слуцкого провожал без сожаления и уход Гончаренко никаких особых эмоций не вызывает. Если бы перед зимней паузой покинул команду - ну, какие-то сожаления были бы, типа, "вот, только только состав собрался, а не дали провести сборы и показать всё, на что способен". А сейчас, после провального марта - adios amigos, всё, на что способен, показал...
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CSKA57
1616347377
Гайч, который не заиграл В ЦСКА, в Беневенто забивает в каждой игре... Сегодня его гол был решающим с Ювентусом. Не совсем понятно, как тренировал его Виктор Михайлович? Честно говоря, очень жаль. Ведь Гайч мог заиграть и в ЦСКА. С Гончаренко надо было простится намного раньше!
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Ёжик в тумане
1616349442
Да проще всего во всех бедах винить тренера.Если бы у тренера была свобода выбора,а не навязывание ненужных футболистов тогда и результат был бы лучше так говорил экс тренер Локо Сёмин.Может надо руководство сменить,как в Локомотиве всех разогнали так и результат пошёл.Наверно все забыли как он вытащил когда то Кубань из ...Желаю Гончаренко удачи на другом месте.
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Aldo.CSKA
1616353013
Это мы с ним попрощаемся, наконец-то!!
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Из Твери Леха
1616354432
Если не к быкам, то в Уфу, по старой дружбе.
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VVM1964
1616355104
Не запомню всех кто высказался , но очень бы хотелось пообщаться через годик ...
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serglider
1616358336
Просто так бывает: тренер хороший и игроки вроде, по потенциалу, не плохие, а все время чего-то не хватает, для стабильной и яркой игры команды. Хотелось бы очень верить, что придет Олич и дела быстро наладятся. Но ЦСКА уже наступал на эти "грабли" когда через клуб проходила целая череда квалифицированных тренеров, а в сухом остатке была блеклая, не вразумительная игра команды.
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ab15488
1616382258
Думаю михалыч без работы не останется. При нем в ЦСКА произошла смена поколений и даже в это время ЦСКА не опускался ниже определённой планки. Ганчаренко успехов в дальнейшем, на олича будем смотреть. Игрок был отличный, один из тех кто помог завоевать кубок уефа. Почему бы ему не вырасти в отличного тренера? Короче скучно не будет
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paracetamol
1616390487
Олич же тупой, посмотрите на него - морда идиота!
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