Metaratings: Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к уходу с занимаемого поста.

По информации Metaratings, в понедельник, 22 марта, белорусский специалист приедет попрощаться с командой.

Ожидается, что ЦСКА возглавит бывший нападающий Ивица Олич. Контракт с хорватом будет рассчитан до июня 2022 года.