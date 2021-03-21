Metaratings: Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко близок к уходу с занимаемого поста.
По информации Metaratings, в понедельник, 22 марта, белорусский специалист приедет попрощаться с командой.
Ожидается, что ЦСКА возглавит бывший нападающий Ивица Олич. Контракт с хорватом будет рассчитан до июня 2022 года.
- Гончаренко возглавлял команду с декабря 2016 года.
- ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- По информации «Чемпионата», решение о назначении Олича лично принимал председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.
Источник: Metaratings