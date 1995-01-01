«Чемпионат»: назначение Олича тренером ЦСКА – решение Орешкина

а почему нет в Европе тренируют и Лемпард и Джеррард и Пирло, а Олич что рыжий что ли, а вдруг получится, интересно будет
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин был главным инициатором приглашения Ивицы Олича на пост главного тренера команды.
По информации «Чемпионата», грядущее назначение хорвата – личное решение руководителя клуба.
- Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
- Ожидается, что с ним заключат контракт до конца следующего сезона.
- Первая тренировка под руководством хорватского специалиста запланирована на вторник.