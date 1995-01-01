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    «Чемпионат»: назначение Олича тренером ЦСКА – решение Орешкина

    Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин был главным инициатором приглашения Ивицы Олича на пост главного тренера команды.

    По информации «Чемпионата», грядущее назначение хорвата – личное решение руководителя клуба.

    • Олич, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • Ожидается, что с ним заключат контракт до конца следующего сезона.
    • Первая тренировка под руководством хорватского специалиста запланирована на вторник.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12331

      Garrincha58 2 часа назад

      а почему нет в Европе тренируют и Лемпард и Джеррард и Пирло, а Олич что рыжий что ли, а вдруг получится, интересно будет

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