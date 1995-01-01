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    «Чемпионат»: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера

    Тренер сборной Хорватии Ивица Олич возглавит ЦСКА, утверждает «Чемпионат».

    По информации источника, назначение 41-летнего специалиста уже согласовано. Сейчас стороны обсуждают финальные детали сотрудничества.

    Официально о вступлении Олича на пост главного тренера команды сообщат в ближайшие дни.

    • Хорват, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
    • В его штаб может войти Элвер Рахимич.
    • Москвичи идут на пятом месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:24
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16400

      vladimir-7 2 минуты назад

      Не читайте вы эти сообщения ни до обеда, ни после, вот официально
      ЦСКА сообщит и всё, можно обсуждать, надеяться и верить.

      0
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      Рейтинг: +2338

      Дедуктор 12 минут назад

      Хорошее подписание. Даже в своем нынешнем возрасте Олич будет много лучше Чалова.

      1
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      Рейтинг: +21313

      Боцман59rus 17 минут назад

      Да, увольнять после поражения от Зенита, очень разумно.
      Видимо проваливаться с треском два года Европе нормально и ожидаемо, а вот Зенит планировали разорвать, но печалька и теперь вон. Чушь какая то, на ЦСКА не похоже

      1
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      Рейтинг: +5283

      порт 27 минут назад

      Сомнительное назначение.

      0
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      Рейтинг: +2319

      Nerlinger 30 минут назад

      Не трындите !!!! К Васе на лавку пожайлуста, а ЦСКА нужен опытный тренер!!!

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