«Чемпионат»: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера

Не читайте вы эти сообщения ни до обеда, ни после, вот официально
ЦСКА сообщит и всё, можно обсуждать, надеяться и верить.
Тренер сборной Хорватии Ивица Олич возглавит ЦСКА, утверждает «Чемпионат».
По информации источника, назначение 41-летнего специалиста уже согласовано. Сейчас стороны обсуждают финальные детали сотрудничества.
Официально о вступлении Олича на пост главного тренера команды сообщат в ближайшие дни.
- Хорват, будучи футболистом, выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год.
- В его штаб может войти Элвер Рахимич.
- Москвичи идут на пятом месте в таблице РПЛ.