«Чемпионат»: ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич возглавит ЦСКА, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, назначение 41-летнего специалиста уже согласовано. Сейчас стороны обсуждают финальные детали сотрудничества.

Официально о вступлении Олича на пост главного тренера команды сообщат в ближайшие дни.