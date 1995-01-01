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    Агент Вагнера Феррейра: «Раз Олич и Красич возвращаются в ЦСКА, почему бы не сделать то же самое Вагнеру?»

    Эвандро Феррейра, агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава, хотел бы возвращения игрока в ЦСКА. Такой трансфер планировался еще в прошлом году.

    «Я видел в СМИ, что Ивица Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещe я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Милош Красич и Элвер Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят – они долгие годы играли вместе с Вагнером.

    Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича, почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания», – сказал Феррейра.

    • Вагнер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • С «Кайратом» Вагнер в прошлом году взял чемпионство.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5896

      житель СПб 33 минуты назад

      С одной стороны - это здорово. Но с другой - печально. То есть это подтверждает, что нынешнее поколение игроков ЦСКА проигрывает конкуренцию и в игре и в результате поколению предшествующему. Где же развитие? Это тупиковое направление - при всей его внешней выгодности. Потому что когда эта старая команда выдохнется - через год-два - придется команду формировать с нуля. Целиком.

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      Рейтинг: +5601

      nik55 1 час назад

      Эвандро Феррейра, агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава, хотел бы возвращения игрока в ЦСКА.------Кайрат мало платит ?

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