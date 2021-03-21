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  • Агент Вагнера Феррейра: «Раз Олич и Красич возвращаются в ЦСКА, почему бы не сделать то же самое Вагнеру?»

Агент Вагнера Феррейра: «Раз Олич и Красич возвращаются в ЦСКА, почему бы не сделать то же самое Вагнеру?»

21 марта 2021, 14:45
7

Эвандро Феррейра, агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава, хотел бы возвращения игрока в ЦСКА. Такой трансфер планировался еще в прошлом году.

«Я видел в СМИ, что Ивица Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещe я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Милош Красич и Элвер Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят – они долгие годы играли вместе с Вагнером.

Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича, почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания», – сказал Феррейра.

  • Вагнер брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • С «Кайратом» Вагнер в прошлом году взял чемпионство.
  • ЦСКА сейчас идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (7)
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nik55
1616327560
Эвандро Феррейра, агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава, хотел бы возвращения игрока в ЦСКА.------Кайрат мало платит ?
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житель СПб
1616329877
С одной стороны - это здорово. Но с другой - печально. То есть это подтверждает, что нынешнее поколение игроков ЦСКА проигрывает конкуренцию и в игре и в результате поколению предшествующему. Где же развитие? Это тупиковое направление - при всей его внешней выгодности. Потому что когда эта старая команда выдохнется - через год-два - придется команду формировать с нуля. Целиком.
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vladimir-7
1616337051
Феррейра, Вагнеру Лаву, да и тебе, надо было меньше выёживаться, когда был разговор о возвращении Вагнера в ЦСКА.
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general.lizyukov
1616340907
Собирайте уж всю банду - Шемберас, Алдонин, Гусев, Рахимич, Одиа, Вагнер, Карвалью ))) и Игнашевича к братьям в компанию
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nemolod
1616343281
Присоединяюсь к желанию агента Вагнера-будь он сейчас в команде-пошла бы совсем другая игра и настрой!!
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Niko
1616349568
Это точно было б круто. При нынешнем уровне чемпионата Вагнер точно погоды не испортил бы
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Arrow10
1616355125
Старая гвардия решила собраться вновь , будет интересно посмотреть , что из этого выйдет , все лучше , чем смотреть на потуги Гончаренко , он уже даже сам запутался кого на какой позиции ставить.
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