Агент Вагнера Феррейра: «Раз Олич и Красич возвращаются в ЦСКА, почему бы не сделать то же самое Вагнеру?»

Эвандро Феррейра, агент форварда «Кайрата» Вагнера Лава, хотел бы возвращения игрока в ЦСКА. Такой трансфер планировался еще в прошлом году.

«Я видел в СМИ, что Ивица Олич возвращается в ЦСКА и станет новым главным тренером. Ещe я слышал от знакомых, что в клуб могут вернуться Милош Красич и Элвер Рахимич. Естественно, я отлично знаю этих ребят – они долгие годы играли вместе с Вагнером.

Честно говоря, я бы хотел видеть сейчас в ЦСКА и Вагнера Лава. Мне очень хочется, чтобы Вагнер вернулся и завершил карьеру в родном клубе, где он был успешным и невероятно счастливым. Раз это получилось у Олича или Красича, почему бы не сделать то же самое Вагнеру? Но, к сожалению не все зависит от нашего желания», – сказал Феррейра.