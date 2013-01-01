РПЛ. «Ростов» разгромил «Ротор», прервав серию из пяти матчей без побед

Спасибо продажным судейкам и гнилым Газпром функционерам РФС...
Сначала отобрали у Ростова победу, а потом помогли в матче, где мужики победили и сами
Сейчас продажная гопота с МатчТВ раскачает ситуацию и расскажут всем, что в пользу Ростова ошибаются тоже
«Ростов» победил «Ротор» (4:0) на выезде в матче 23-го тура РПЛ.
Команда Валерия Карпина прервала серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялась на шестое место в РПЛ.
«Ротор» остался на 13-й строчке.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Ротор (Волгоград) – Ростов – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2