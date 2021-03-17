РПЛ. «Ростов» разгромил «Ротор», прервав серию из пяти матчей без побед

«Ростов» победил «Ротор» (4:0) на выезде в матче 23-го тура РПЛ.

Команда Валерия Карпина прервала серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялась на шестое место в РПЛ.

«Ротор» остался на 13-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Ротор (Волгоград) – Ростов – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко (Степанов, 63), Макаров, Жигулев, Маевский, Давиташвили (Серченков, 29), Муллин, Понсе, Фламарион (Медведь, 69).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко (Поярков, 46), Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Глебов, Гигович (Алмквист, 57), Соу (Турищев, 89).

Предупреждения: Макаров, 22; Жигулев, 48; Гогуа, 86 – Глебов, 49; Козлов, 84.

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