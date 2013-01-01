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    РПЛ. «Ростов» разгромил «Ротор», прервав серию из пяти матчей без побед

    «Ростов» победил «Ротор» (4:0) на выезде в матче 23-го тура РПЛ.

    Команда Валерия Карпина прервала серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялась на шестое место в РПЛ.

    «Ротор» остался на 13-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Ротор (Волгоград) – Ростов – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21173

      Боцман59rus 26 минут назад

      Спасибо продажным судейкам и гнилым Газпром функционерам РФС...
      Сначала отобрали у Ростова победу, а потом помогли в матче, где мужики победили и сами
      Сейчас продажная гопота с МатчТВ раскачает ситуацию и расскажут всем, что в пользу Ростова ошибаются тоже

      1
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      Рейтинг: +17648

      slavutiq70 > Боцман59rus 17 минут назад

      Я заметил такая тактика частенько применяется , сначало засудят в важном матче,а потом ответят в другом где и так всё ясно,,,

      1
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      Рейтинг: +1593

      Play 46 минут назад

      Федуну магарыч ставьте, за то что такую схему рабочую придумал. Поныли пару дней про судейство, про бойкот пулю кинули и результат сразу на лицо, Левников помог.

      0
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      Рейтинг: +43338

      MaxRnD > Play 5 минут назад

      Послушай умных людей, которые отписались выше.
      Помогать в игре, которая ничего не решает и в которой и так всё ясно - это просто попытка замылить глаза
      А предыдущая игра, была как-никак игрой за 4-е место (если вдруг совсем непонятно)

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      Рейтинг: +1593

      Play > MaxRnD 3 минуты назад

      Это на секундочку почему эта игра ничего не решает и в ней всё было ясно? И чем она так отличалась от игры с Химками?

      0
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      Рейтинг: +5761

      житель СПб 47 минут назад

      Поздравляю Ростов с отличным матчем, отличным результатом! Карпину радость!

      1
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      Рейтинг: +286

      ростов 100/100 54 минуты назад

      Это я их первые 25 минут матом крыл, прислушались. С Победой Ростов !!!

      2
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      Рейтинг: +11417

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Прорвало !!! Поздравляю , еще не всё потеряно , можно и нужно побиться за Еврокубки !

      4
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      Рейтинг: +1778

      ySS 1 час назад

      С победой!
      Первый тайм не предвещал разгрома

      1
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      Рейтинг: +2520

      AZ 1 час назад

      Психанули)

      1
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      Рейтинг: +921

      zarsm 1 час назад

      С победой, Сельмаш!

      2
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      Рейтинг: +1168

      nominum 1 час назад

      Ну наконец-то прорвало Ростов. Хотя первые пять минут я за сердце хватался. Соу опять лучший даже при том, что запорол пенальти.

      5
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      Рейтинг: +673

      Бенедиктус 1 час назад

      Ростов красавцы!!!

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