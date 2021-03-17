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  • РПЛ. «Ростов» разгромил «Ротор», прервав серию из пяти матчей без побед

РПЛ. «Ростов» разгромил «Ротор», прервав серию из пяти матчей без побед

17 марта 2021, 20:06
30

«Ростов» победил «Ротор» (4:0) на выезде в матче 23-го тура РПЛ.

Команда Валерия Карпина прервала серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялась на шестое место в РПЛ.

«Ротор» остался на 13-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Ротор (Волгоград) – Ростов – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко (Степанов, 63), Макаров, Жигулев, Маевский, Давиташвили (Серченков, 29), Муллин, Понсе, Фламарион (Медведь, 69).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко (Поярков, 46), Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Махатадзе (Саплинов, 46), Тугарев (Полоз, 46), Глебов, Гигович (Алмквист, 57), Соу (Турищев, 89).

Предупреждения: Макаров, 22; Жигулев, 48; Гогуа, 86 – Глебов, 49; Козлов, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Ротор
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kazak161
1616000896
С Победой Ростов!!!
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Бенедиктус
1616000930
Ростов красавцы!!!
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nominum
1616000953
Ну наконец-то прорвало Ростов. Хотя первые пять минут я за сердце хватался. Соу опять лучший даже при том, что запорол пенальти.
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ростов 100/100
1616001915
Это я их первые 25 минут матом крыл, прислушались. С Победой Ростов !!!
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Боцман59rus
1616003595
Спасибо продажным судейкам и гнилым Газпром функционерам РФС... Сначала отобрали у Ростова победу, а потом помогли в матче, где мужики победили и сами Сейчас продажная гопота с МатчТВ раскачает ситуацию и расскажут всем, что в пользу Ростова ошибаются тоже
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GoLenaStop
1616008090
РОСТСЕЛЬМАШ победил сам, без помощи варваровских технологий. Современные судьи - ссыкуны и подонки. Ногомяч в России - просто дерьмо.
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maygli
1616011342
Карпуша молодец, тоже отметил что мяч прокатился по руке. И ему такие голы не нужны. Но вот остальные, все в тему. Ростову удачи в дальнейшем. Ротору больше работать.
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portero
1616011800
Ростов с победой, ждем продолжения.
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Krossmen73
1616035245
Ротор достойно бился и пытался создавать напряжённость у ворот дончан.Да и Песьяков в этой игре не чудил,сыграл надёжно.Но что поделать...Класс,есть класс.Ростов довёл матч до нужного ему результата.Да ещё обилием голов порадовал.Судьи однозначно испортили всё впечатление от игры.Так лажать не допустимо!Ростов же с победой!Ротору не отчаиваться.Команда у вас очень симпатичная.
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zigbert
1616251540
Ростов с победой! Настроение у команды и ее поклонников теперь поднимется.
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