ЦСКА – «Зенит»: Гончаренко выиграл у «Зенита» 1 матч из 14

В 20:00 по Москве начнется матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко выиграл у зенитовцев одну встречу из 14 проведенных (шесть ничьих, семь поражений).

Единственная победа ЦСКА над «Зенитом» при Гончаренко случилась в ноябре 2018 года (2:0).