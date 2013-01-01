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    ЦСКА – «Зенит»: Гончаренко выиграл у «Зенита» 1 матч из 14

    В 20:00 по Москве начнется матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Главный тренер москвичей Виктор Гончаренко выиграл у зенитовцев одну встречу из 14 проведенных (шесть ничьих, семь поражений).

    Единственная победа ЦСКА над «Зенитом» при Гончаренко случилась в ноябре 2018 года (2:0).

    • ЦСКА не побеждает «Зенит» в РПЛ 5 матчей подряд.
    • «Зенит» – лидер РПЛ (45 очков), ЦСКА занимает 3-е место (40 очков).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «ВЭБ Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10088

      paracetamol 1 час назад

      Считай, что уже один из 15-ти.

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