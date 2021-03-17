Лига чемпионов. «Реал» вышел в четвертьфинал, победив «Аталанту» в обоих матчах

«Реал» победил «Аталанту» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Мадридский клуб вышел вперед на 34-й минуте благодаря голу Карима Бензема. Француз забил 70-й гол в Лиге чемпионов – это пятый показатель в истории турнира.

Преимущество «Реала» на 60-й минуте с пенальти удвоил Серхио Рамос. Это 15-й мяч испанца в Лиге чемпионов. Больше голов в турнире среди защитников забил только экс-футболист «Реала» Роберто Карлос (16).

«Аталанта» сократила отставание в счете на 83-й минуте благодаря голу Луиса Муриэля со штрафного, но спустя две минуты прежней разницу в счете сделал Марко Асенсио.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Аталанта (Италия) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бензема, 34; 2:0 – Рамос (с пенальти), 60; 2:1 – Муриэль, 83; 3:1 – Асенсио, 85.

«Реал»: Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Модрич, Винисиус (Родриго, 69), Васкес, Бензема.

«Аталанта»: Спортиелло, Толой (Паломино, 61), Ромеро, Джимсити, Мехле, Госенс (Иличич, 57), де Рон, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), Малиновский, Муриэль (Миранчук, 84).

Предупреждения: Вальверде, 39; Начо, 73; Кроос, 77 – Толой, 59.

Первый матч: 1:0

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