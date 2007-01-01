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    Лига чемпионов. «Реал» вышел в четвертьфинал, победив «Аталанту» в обоих матчах

    «Реал» победил «Аталанту» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

    Мадридский клуб вышел вперед на 34-й минуте благодаря голу Карима Бензема. Француз забил 70-й гол в Лиге чемпионов – это пятый показатель в истории турнира.

    Преимущество «Реала» на 60-й минуте с пенальти удвоил Серхио Рамос. Это 15-й мяч испанца в Лиге чемпионов. Больше голов в турнире среди защитников забил только экс-футболист «Реала» Роберто Карлос (16).

    «Аталанта» сократила отставание в счете на 83-й минуте благодаря голу Луиса Муриэля со штрафного, но спустя две минуты прежней разницу в счете сделал Марко Асенсио.

    Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Реал (Испания) – Аталанта (Италия) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бензема, 34; 2:0 – Рамос (с пенальти), 60; 2:1 – Муриэль, 83; 3:1 – Асенсио, 85.

    «Реал»: Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Модрич, Винисиус (Родриго, 69), Васкес, Бензема.

    «Аталанта»: Спортиелло, Толой (Паломино, 61), Ромеро, Джимсити, Мехле, Госенс (Иличич, 57), де Рон, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), Малиновский, Муриэль (Миранчук, 84).

    Предупреждения: Вальверде, 39; Начо, 73; Кроос, 77 – Толой, 59.

    Первый матч: 1:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2331

      FENIX-SL 9 минут назад

      Винисиус потрясающий

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      Рейтинг: +10521

      DeStar 44 минуты назад

      ну хоть голом потом насыпали. Аталанта не играла, ну или совсем боялась. думал пропустили от бензема - включаться, но хрен там. Дальше клубы типа псж, сити баварии тут страшно будет реалу. Да, может с бд или убитым ливерпулем шансы и будут.. ну разве что порту попадется) но вангую учитывая многие прошлые плей офф сезоны - порту попадет на баварию))

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