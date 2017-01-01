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    Президент «Ростова» Арутюнянц: «Уверен, ситуация в российском футболе вскоре кардинально поменяется в лучшую сторону»

    Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», с оптимизмом смотрит в будущее отечественного футбола. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью.

    – Нет ощущения, что существует глобальная проблема с развитием футбола в стране?

    – Я не буду давать этому оценки и комментировать. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри – и уверены, что в ближайшем будущем все должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все.

    • «Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.
    • Арутюнянц – уроженец Ростова-на-Дону, возглавляет «Ростов» с 2017 года.

    Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45874

      portero 29 минут назад

      Значит мы дно не пробили и будем всплывать???
      Надеемся и мы на лучшее.

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