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  • Президент «Ростова» Арутюнянц: «Уверен, ситуация в российском футболе вскоре кардинально поменяется в лучшую сторону»

Президент «Ростова» Арутюнянц: «Уверен, ситуация в российском футболе вскоре кардинально поменяется в лучшую сторону»

15 марта 2021, 19:12
7

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», с оптимизмом смотрит в будущее отечественного футбола. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью.

– Нет ощущения, что существует глобальная проблема с развитием футбола в стране?

– Я не буду давать этому оценки и комментировать. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри – и уверены, что в ближайшем будущем все должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все.

  • «Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.
  • Арутюнянц – уроженец Ростова-на-Дону, возглавляет «Ростов» с 2017 года.

Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (7)
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portero
1615825604
Значит мы дно не пробили и будем всплывать??? Надеемся и мы на лучшее.
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житель СПб
1615828968
Очень приятно, что есть люди с таким оптимизмом в отношении российского футбола! Будем надеяться...
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yarik1_78
1615829989
Если бардак в стране то и в спорте тоже самое,перемен к лучшему ждать не приходится.
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ySS
1615830786
Наверное что-то видно изнутри для оптимизма, снаружи ни фига!
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zigbert
1616249629
Смелое заявление. Никто не будет против таких изменений.
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