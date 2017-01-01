Президент «Ростова» Арутюнянц: «Уверен, ситуация в российском футболе вскоре кардинально поменяется в лучшую сторону»

Значит мы дно не пробили и будем всплывать???
Надеемся и мы на лучшее.
Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», с оптимизмом смотрит в будущее отечественного футбола. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью.
– Нет ощущения, что существует глобальная проблема с развитием футбола в стране?
– Я не буду давать этому оценки и комментировать. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри – и уверены, что в ближайшем будущем все должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все.
- «Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
- Арутюнянц – уроженец Ростова-на-Дону, возглавляет «Ростов» с 2017 года.
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