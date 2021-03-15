Президент «Ростова» Арутюнянц: «Уверен, ситуация в российском футболе вскоре кардинально поменяется в лучшую сторону»

Арташес Арутюнянц, президент «Ростова», с оптимизмом смотрит в будущее отечественного футбола. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью.

– Нет ощущения, что существует глобальная проблема с развитием футбола в стране?

– Я не буду давать этому оценки и комментировать. Видим и понимаем ситуацию в российском футболе изнутри – и уверены, что в ближайшем будущем все должно кардинально поменяться в лучшую сторону. В этом заинтересованы все.

«Ростов» рассматривал вопрос бойкота следующего матча.

Команда идет в РПЛ 9-й.

Арутюнянц – уроженец Ростова-на-Дону, возглавляет «Ростов» с 2017 года.

Президент «Ростова» Арутюнянц – о судействе в Химках: «Безобразие! Впечатление, что тебя обокрали. Хочется все бросить»