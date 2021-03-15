Черчесов – о Миранчуке: «Золотой актив»? Мы свои посылы даeм, приезжай и доказывай свою состоятельность»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука для участия в отборе к ЧМ-2022.

«Лeша – игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что он не так много играет в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим.

Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даeм, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Матч с Мальтой станет первым для сборной России в 2021 году.

Также в марте команда сыграет со Словенией и Словакией.

Нойштедтер, Мирзов, Фомин и Заболотный – в заявке сборной России на мартовские матчи