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    Черчесов – о Миранчуке: «Золотой актив»? Мы свои посылы даeм, приезжай и доказывай свою состоятельность»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука для участия в отборе к ЧМ-2022.

    «Лeша – игрок нашей обоймы. Информации у нас достаточно. Понятно, что он не так много играет в «Аталанте». Но мы видели по его минутам трансформацию его игровых качеств. Прилетит в сборную, переговорим.

    Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даeм, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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    Источник: «Чемпионат»

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