Дюпин – о вызове в сборную России: «Мечта еще одного мальчика исполнилась»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал дебютный вызов в сборную России на мартовские матчи против Мальты, Словении и Словакии.
«Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещe одного мальчика в России исполнилась. Я шeл всю жизнь.
Цель в сборной? Просто делать своe дело и наслаждаться им», – сказал Дюпин.
- Россияне проведут матчи 24, 27 и 30 марта.
- Всего в сборную вызваны 27 футболистов.
- 32-летний Дюпин в текущем сезоне провел за «Рубин» 19 игр и пропустил 22 гола.
Источник: «Чемпионат»