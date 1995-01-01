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    Дюпин – о вызове в сборную России: «Мечта еще одного мальчика исполнилась»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал дебютный вызов в сборную России на мартовские матчи против Мальты, Словении и Словакии.

    «Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещe одного мальчика в России исполнилась. Я шeл всю жизнь.

    Цель в сборной? Просто делать своe дело и наслаждаться им», – сказал Дюпин.

    • Россияне проведут матчи 24, 27 и 30 марта.
    • Всего в сборную вызваны 27 футболистов.
    • 32-летний Дюпин в текущем сезоне провел за «Рубин» 19 игр и пропустил 22 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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