Дюпин – о вызове в сборную России: «Мечта еще одного мальчика исполнилась»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал дебютный вызов в сборную России на мартовские матчи против Мальты, Словении и Словакии.

«Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Это была мечта детства. Можно сказать, что мечта ещe одного мальчика в России исполнилась. Я шeл всю жизнь.

Цель в сборной? Просто делать своe дело и наслаждаться им», – сказал Дюпин.