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  • Шварц – о поражении от «Спартака»: «Мы были достойны очка. Ребята очень хорошо себя проявили»

Шварц – о поражении от «Спартака»: «Мы были достойны очка. Ребята очень хорошо себя проявили»

14 марта 2021, 13:27
8

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на итог матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели по ходу встречи.

«Игра была интенсивная, боевая, конкурентная. У нас было много хороших отрезков, ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты отыграться. Мы достойны были очка, должны были его завоевывать. В общем и целом ребята очень хорошо себя проявили в матче», – считает Шварц.

  • «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
  • «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).
  • 18 марта «Динамо» сыграет против «Краснодара».

Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»

Источник: ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Спартак Шварц Сандро
Комментарии (8)
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житель СПб
1615718051
Очень хорошо отношусь к Шварцу, но согласиться с его утверждением оснований нет. Ни одного удара за 1 тайм - вряд ли такой результат можно считать достаточным для одного очка. Да и во 2 тайме была игра хаотичная. Кстати, мне непонятно - почему! В других матчах команда была гораздо более организованной.
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ySS
1615720039
Шварц движется правильным путем. Были у Динамо моменты в конце
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Plyash
1615720796
Спасибо ребятишкам обеих команд,игра была очень хороша.Настоящее дерби. Спартаковцы в очередной раз должны,конечно,благодарить Максименко,он лучший.
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seth343
1615720875
На мой взгляд Спартак ЗАСЛУЖЕННО победил.
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nik55
1615732895
получили только круглое ОЧКО
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Дядя Серёжа
1615770650
Как-то опасно про очко рассуждает...
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Боцман59rus
1615779084
Забили один, пропустили два, какое там были достойны? Как ещё победителей выявлять, кроме как не забитыми мячами?
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