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    Шварц – о поражении от «Спартака»: «Мы были достойны очка. Ребята очень хорошо себя проявили»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на итог матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели по ходу встречи.

    «Игра была интенсивная, боевая, конкурентная. У нас было много хороших отрезков, ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты отыграться. Мы достойны были очка, должны были его завоевывать. В общем и целом ребята очень хорошо себя проявили в матче», – считает Шварц.

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    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2124

      seth343 30 минут назад

      На мой взгляд Спартак ЗАСЛУЖЕННО победил.

      1
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      Рейтинг: +5205

      playsh 32 минуты назад

      Спасибо ребятишкам обеих команд,игра была очень хороша.Настоящее дерби.
      Спартаковцы в очередной раз должны,конечно,благодарить Максименко,он лучший.

      1
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      Рейтинг: +1743

      ySS 44 минуты назад

      Шварц движется правильным путем.
      Были у Динамо моменты в конце

      2
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      Рейтинг: +6510

      Alekxei Z. 1 час назад

      Результат всё таки справедлив, но надо отметить Динамо очень перспективная команда и главное , что на первых ролях россияне.
      Обрастут "мясом" ( для особо одарённых имею ввиду опыт ) и толк будет.

      3
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      Рейтинг: +2875

      neim 1 час назад

      Были, не были ... Что теперь об этом говорить ? Проиграли вы, господин Шварц и этим все сказано.
      Команда конечно прибавила за последнее время, есть прогресс, это видно не вооруженным глазом. Но этого мало. Нужно кардинально менять и усиливать линию нападения. Как я считаю, это задача минимум на летнее межсезонье.
      Удачи в дальнейшем !

      1
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      Рейтинг: +5675

      житель СПб 1 час назад

      Очень хорошо отношусь к Шварцу, но согласиться с его утверждением оснований нет. Ни одного удара за 1 тайм - вряд ли такой результат можно считать достаточным для одного очка. Да и во 2 тайме была игра хаотичная. Кстати, мне непонятно - почему! В других матчах команда была гораздо более организованной.

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