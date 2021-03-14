Шварц – о поражении от «Спартака»: «Мы были достойны очка. Ребята очень хорошо себя проявили»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на итог матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Динамовцы вели по ходу встречи.

«Игра была интенсивная, боевая, конкурентная. У нас было много хороших отрезков, ребята хорошо себя проявили. Мы бились до конца. У нас были хорошие моменты отыграться. Мы достойны были очка, должны были его завоевывать. В общем и целом ребята очень хорошо себя проявили в матче», – считает Шварц.

«Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

«Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).

18 марта «Динамо» сыграет против «Краснодара».

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