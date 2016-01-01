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    Семак – о разгроме «Ахмата»: «Спортивная справедливость восторжествовала»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в 22-м туре РПЛ над «Ахматом» (4:0). Все голы забиты после перерыва.

    «Игра раскрылась после первого мяча, соперник действовал агрессивно в первой половине. Если бы забили раньше, то и оппонент открылся бы раньше. У «Ахмата» стали появляться зоны, и нам стало проще действовать в атаке. Сейчас спортивная справедливость восторжествовала, мы заслуженно победили», – считает Семак.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
    • 17 марта «Зенит» сыграет в 23-м туре против ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5567

      nik55 9 минут назад

      тащат помойку за уши

      -1
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      Рейтинг: +4735

      Каратель 31 минуту назад

      Раньше уважал Семака и как игрока,и как тренера,но сейчас это что то с чем то..про какую справедливость говорит этот человек,когда тебя уже откровенно за йух тащат?

      0
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      Рейтинг: +1936

      Бриг > Каратель 16 минут назад

      4:0!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12158

      KLIM777 1 час назад

      после обосрания в лиге чемпионов, в кубке России, в матче с Ростовом, гордиться таким не стоит.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1936

      Бриг > KLIM777 9 минут назад

      КОНЕЧНО, НЕ СТОИТ. Подумаешь, Ахмат сраный обыграли 4:0.

      0
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      Рейтинг: +5919

      серега кашин 1 час назад

      судьи опять им благоворили

      1
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      Рейтинг: +27

      мусорск 1 час назад

      ЦСКА значит выиграет у Зенита

      0
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      Рейтинг: -1479

      Аденн 1 час назад

      физруку серюне опять прикормленная судейка подмогла.. Стыдно за бЗенит, стыдно за вонючек.

      0
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      Рейтинг: +2319

      minaev23 1 час назад

      Хотелось бы слышать такие слова после игры в ЛЧ.

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