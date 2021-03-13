Семак – о разгроме «Ахмата»: «Спортивная справедливость восторжествовала»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в 22-м туре РПЛ над «Ахматом» (4:0). Все голы забиты после перерыва.

«Игра раскрылась после первого мяча, соперник действовал агрессивно в первой половине. Если бы забили раньше, то и оппонент открылся бы раньше. У «Ахмата» стали появляться зоны, и нам стало проще действовать в атаке. Сейчас спортивная справедливость восторжествовала, мы заслуженно победили», – считает Семак.