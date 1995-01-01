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    Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи на матче 22-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0). Все голы были забиты после перерыва.

    «Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.

    Вспомните, как говорил Виктор Кашшаи о моменте с Александром Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие», – считает Федотов.

    • Матч в поле обслуживал Виталий Мешков.
    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23181

      пьяныйхоровод 6 минут назад

      Этот свинский биомусор со свистком в ж..е опять смердит за федунские гонорары. Позор тебе тварь продажная! Чтоб ты свой поганый язык проглотил, червь упарашный!!!

      1
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      Рейтинг: +6379

      Старикан 9 минут назад

      Судьи отрабатывают бомжовские установки...

      -1
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      Рейтинг: +14539

      alarm 29 минут назад

      горит у косорылого! ой, горит! любой пенальти не в пользу спартака - и начинаются его стандартные визги! и пофиг на var, судью на поле - ему из телевизора виднее, поэтому визжит))

      3
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      Рейтинг: +1750

      Алехсбургер. 29 минут назад

      "Игорь Федотов провёл за семь лет в РПЛ 61 матч. Наверное, для России такой уровень работы – абсолютный топ, но не стоит слепо верить каждому слову независимого эксперта. Круто, что Федотов завёл канал и объективно мочит коллег после каждого тура, но всё же – это просто мнение далеко не лучшего судьи."(с)футбол24ру.
      Жора Беспредел..)

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      Рейтинг: -1488

      Аденн 32 минуты назад

      стыдно, очень стыдно за бЗенит.

      0
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      Рейтинг: +14539

      alarm 34 минуты назад

      гы-гы!

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