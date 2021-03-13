Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи на матче 22-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0). Все голы были забиты после перерыва.
«Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.
Вспомните, как говорил Виктор Кашшаи о моменте с Александром Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие», – считает Федотов.
- Матч в поле обслуживал Виталий Мешков.
- «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
Источник: «Чемпионат»