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  • Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие»

Судья Федотов – о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ахматом»: «Это позор. Просто безобразие»

13 марта 2021, 18:59
42

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов раскритиковал работу судьи на матче 22-го тура между «Зенитом» и «Ахматом» (4:0). Все голы были забиты после перерыва.

«Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.

Вспомните, как говорил Виктор Кашшаи о моменте с Александром Соболевым в полуфинале Кубка с «Зенитом»: крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие», – считает Федотов.

  • Матч в поле обслуживал Виталий Мешков.
  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (42)
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Старикан
1615652969
Судьи отрабатывают бомжовские установки...
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mamba9090909
1615654365
Ну а как же без Федотова! Без Федотова тут никак.
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NewLife
1615654541
Только что такой пенальти Иванов не дал против Динамо за руку на плече Ларссона. Позор синитовским судейским портянкам.
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житель СПб
1615654577
"Ничего не делал, просто положил ручки...". Всегда говорю: в свей штрафной руки держи за спиной! Все остальное - заявка на пенальти. А Федотов - это существо и как назвать не знаю... Мне понятно, где позор футболу российскому.
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Ловкий Бубен
1615654824
Упоротость - характерная черта спартаковских болельщиков, он не положил руку, а потянул вниз и назад, дернул и уронил нападающего потому что тот потерял равновесие, всё это в штрафной - это отчётливо видно на повторе, наказание соответствует нарушению, зачем спорить, был просмотрен ВАР, судьи коллективно вынесли решение...
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matvei_72
1615654867
Вот классно правила разьяснил федотов: если ударил по лицу и нет крови -это не фол....???Когда правила изменились?Если да, то обьявитеи вместо футбола будут бои боксеров...Федотов ты в своем уме?...Иногда лучше промолчать , чем городить бред...
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Ганнибал Лектор
1615658836
Все просто: не надо складывать свои руки на соперника, бьющего по воротам твоей команды в твоей штрафной площади. Да, пенальти можно было и не ставить, но говорить о судейской помощи Зениту в этом матче может только глупый человек.
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Кузьмич на трибуне
1615659038
Хоккеисты и регбисты смотрят и по полу от смеха катаются. В футболе больше цирка чем борьбы, Да положил руку на плечо, а за лицо зачем хвататься? Да был контакт. А это что балет? Таких пенальти в каждом матче можно насобирать не менее трёх, и что теперь за каждое касание давать пеналь? Я не за Зенит, я не за Спартак и не за Ахмат, я со стороны смотрю. Получается что в штрафной площади любое касание нападающего, и это пенальти? Наверняка кому то такой футбол нравится, но уверен, что если бы штрафной Зенита такое случилось( а такое бывает часто), то никакого бы пенальти не было , более того болельщики Зенита пели бы совсем другую песню. Более того, в этой ситуации, когда уже три минуты игра продолжалась,останавливать атаку Ахмата, и ставить пенальти - убожество.
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Каратель помойников
1615659610
Какие мерзкие и смрадные эти зинаидвцы....уже не за уши тащут этот клупишко
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Валерий1965
1615659952
Идиот этот "бывший")))
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