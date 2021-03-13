«Барселона» интересуется 17-летним Демиром из «Рапида»

Полузащитник венского «Рапида» Юсуф Демир стал трансферной целью «Барселоны».
По информации ESPN, каталонский клуб намерен побороться за австрийца грядущим летом. 2 июня футболисту исполнится 18 лет, и он сможет без проблем сменить команду.
Помимо «Барсы» хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
- Демир – воспитанник «Рапида».
- За основную команду провел 29 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: ESPN