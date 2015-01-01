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    «Барселона» интересуется 17-летним Демиром из «Рапида»

    Полузащитник венского «Рапида» Юсуф Демир стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации ESPN, каталонский клуб намерен побороться за австрийца грядущим летом. 2 июня футболисту исполнится 18 лет, и он сможет без проблем сменить команду.

    Помимо «Барсы» хавбеком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

    • Демир – воспитанник «Рапида».
    • За основную команду провел 29 матчей, забил шесть голов и сделал три ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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