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    Лига Европы. «Рома» разгромила «Шахтер», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» победили

    Завершились еще четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Рома» на своем поле крупно обыграла «Шахтер» со счетом 3:0.

    «Арсенал» в гостях победил «Олимпиакос» со счетом 3:1.

    «Тоттенхэм» в Лондоне взял верх над загребским «Динамо» благодаря дублю Гарри Кейна.

    «Гранада» дома всухую выиграла у «Мольде» со счетом 2:0.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

    Рома (Италия) – Шахтер (Украина) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пеллегрини, 23; 2:0 – Эль-Шаарави, 73; 3:0 – Манчини, 77.

    Олимпиакос (Греция) – Арсенал (Англия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эдегор, 34; 1:1 – Эль-Араби, 58; 1:2 – Габриэль, 79; 1:3 – Эль-Ненни, 85.

    Тоттенхэм (Англия) – Динамо (Хорватия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 25; 2:0 – Кейн, 70.

    Гранада (Испания) – Мольде (Норвегия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Молина, 26; 2:0 – Сольдадо, 76.

    Удаление: нет – Эллингсен, 71.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      efrosiniyabujn 2 часа назад

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      Рейтинг: +6674

      GoLenaStop 2 часа назад

      И здесь подобное, как и в первом поносе 1/8 - дальше играет в футбол только старая и мудрая Европа...
      Удачи Аяксу!

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