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  • Лига Европы. «Рома» разгромила «Шахтер», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» победили

Лига Европы. «Рома» разгромила «Шахтер», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» победили

12 марта 2021, 00:57
3

Завершились еще четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Рома» на своем поле крупно обыграла «Шахтер» со счетом 3:0.

«Арсенал» в гостях победил «Олимпиакос» со счетом 3:1.

«Тоттенхэм» в Лондоне взял верх над загребским «Динамо» благодаря дублю Гарри Кейна.

«Гранада» дома всухую выиграла у «Мольде» со счетом 2:0.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Рома (Италия) – Шахтер (Украина) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Пеллегрини, 23; 2:0 – Эль-Шаарави, 73; 3:0 – Манчини, 77.

Олимпиакос (Греция) – Арсенал (Англия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Эдегор, 34; 1:1 – Эль-Араби, 58; 1:2 – Габриэль, 79; 1:3 – Эль-Ненни, 85.

Тоттенхэм (Англия) – Динамо (Хорватия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 25; 2:0 – Кейн, 70.

Гранада (Испания) – Мольде (Норвегия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Молина, 26; 2:0 – Сольдадо, 76.

Удаление: нет – Эллингсен, 71.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы
Комментарии (3)
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GoLenaStop
1615500309
И здесь подобное, как и в первом поносе 1/8 - дальше играет в футбол только старая и мудрая Европа... Удачи Аяксу!
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zigbert
1615574472
Шахтеру уже не отыграться.
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