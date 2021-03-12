Лига Европы. «Рома» разгромила «Шахтер», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Гранада» победили

Завершились еще четыре первых матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Рома» на своем поле крупно обыграла «Шахтер» со счетом 3:0.
«Арсенал» в гостях победил «Олимпиакос» со счетом 3:1.
«Тоттенхэм» в Лондоне взял верх над загребским «Динамо» благодаря дублю Гарри Кейна.
«Гранада» дома всухую выиграла у «Мольде» со счетом 2:0.
Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи
Рома (Италия) – Шахтер (Украина) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Пеллегрини, 23; 2:0 – Эль-Шаарави, 73; 3:0 – Манчини, 77.
Олимпиакос (Греция) – Арсенал (Англия) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Эдегор, 34; 1:1 – Эль-Араби, 58; 1:2 – Габриэль, 79; 1:3 – Эль-Ненни, 85.
Тоттенхэм (Англия) – Динамо (Хорватия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 25; 2:0 – Кейн, 70.
Гранада (Испания) – Мольде (Норвегия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Молина, 26; 2:0 – Сольдадо, 76.
Удаление: нет – Эллингсен, 71.