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  • Член ЭСК РФС Левников – «Спартаку»: «Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Его подкат выполнен в безрассудной манере»

Член ЭСК РФС Левников – «Спартаку»: «Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Его подкат выполнен в безрассудной манере»

11 марта 2021, 23:58
23

Член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил, почему было принято решение не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, а предупреждение хавбека «Динамо» Даниила Фомина аннулировать.

  • Француз получил четвертую карточку в чемпионате, что означает автоматическую дисквалификацию.
  • Жиго пропустит дерби с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
  • Фомин вследствие отмены предупреждения сможет сыграть со «Спартаком».

«Рассматривая отмену четвeртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС, перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.

Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жeлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причeм в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жeлтая карточка, причeм во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника.

Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. В последствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.

Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника.

У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина.

Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», – сказал Левников.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (23)
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JTherry
1615497689
а давайте всем, кому выписали "горчичник" после матча будем их отменять, ведь безрассудности в действиях у многих игроков не было, нарушил по неосторожности, с кем не бывает?)) надо только всем командам сразу после матча подавать такие заявы, как в случае с Фоминым...
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NewLife
1615498598
ЭСК стала цирком с участием психиатров, которые имеют право, по своему усмотрению, определять, что безрассудно, а что по "неосторожности", как отмена удаления Абильгора в матче со Спартаком. Безрассудная манера заключается в том, что у Жиго отличная реакция, и он чисто выбил мяч из под ног соперника не задев его ногами. Видимо, для старперов ЭСК больше по нраву неторопливая игра пешком зюбы, а не искрометные действия Жиго.
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Shotlandets86
1615499685
Свиных неадекватов даже такое конкретное объяснение не устроит.))) Пора сниматься и заканчивать уже визг по любому поводу.)))
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алдан2014
1615507760
Ого какое новое основание у кдк,безрассудный подкат. Браво!!! А Фомин ,по словам Левникова,догнал и поставил подножку,какой молодец,не надо ему карточку, хороший мальчик. Бред сивой кобылы. Члены кдк,у вас совесть есть? Похоже совсем не осталось,позор и анафема вам!
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oyabun
1615522975
Да всё предельно понятно. Спартак в опасной близости от Зенита - всеми способами тормозят его. Если получится и выше поднимется Динамо, то и за него возьмутся, не волнуйтесь. Так и получаются дутые Зенитовский чемпионства.
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zra78
1615525380
Я не понял,теперь Спартак хочет что бы ЖК им не давали или если дадут,то на следующий день отменить?
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Hektor 84
1615527024
В безрассудной манере эск нам лапшу на уши вешает
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"supermax"
1615532529
пора Илюхе Кутепову вспомнить, что он еще и защитник...хоть и безрассудный иногда..ахах))
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NewLife
1615537814
Скоро услышим: Спартак играет в "безрассудной манере", и ему надо дать техническое поражение от Динамо, если будет в такой манере продолжать.
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sined1951
1615539486
Решение судей отменять нельзя, а эта комиссия-просто куча бездельников, которым делать нечего. К сожалению, руководство РФС неквалифицированно управляет развитием игры. Фомин мог получить карточку по совокупности нарушений, он этих подножек уже 3-4 совершил. Есть подозрение, что эск РФС явно симпатизирует команде Динамо.
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