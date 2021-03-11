Член ЭСК РФС Левников – «Спартаку»: «Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Его подкат выполнен в безрассудной манере»

Член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил, почему было принято решение не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, а предупреждение хавбека «Динамо» Даниила Фомина аннулировать.

Француз получил четвертую карточку в чемпионате, что означает автоматическую дисквалификацию.

Жиго пропустит дерби с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

Фомин вследствие отмены предупреждения сможет сыграть со «Спартаком».

«Рассматривая отмену четвeртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС, перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.

Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жeлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причeм в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жeлтая карточка, причeм во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника.

Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. В последствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.

Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника.

У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина.

Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», – сказал Левников.