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    Член ЭСК РФС Левников – «Спартаку»: «Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Его подкат выполнен в безрассудной манере»

    Член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников объяснил, почему было принято решение не отменять желтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго, а предупреждение хавбека «Динамо» Даниила Фомина аннулировать.

    • Француз получил четвертую карточку в чемпионате, что означает автоматическую дисквалификацию.
    • Жиго пропустит дерби с «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
    • Фомин вследствие отмены предупреждения сможет сыграть со «Спартаком».

    «Рассматривая отмену четвeртой желтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС, перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживают практику отмены желтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому такие эпизоды мы рассматриваем.

    Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жeлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причeм в безрассудной манере. Он на большой скорости вступил в единоборство. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жeлтая карточка, причeм во всех случаях. Подкат Жиго выполнен в безрассудной манере для соперника.

    Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. В последствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.

    Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника.

    У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина.

    Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», – сказал Левников.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2021 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +164

      Shotlandets86 14 минут назад

      Свиных неадекватов даже такое конкретное объяснение не устроит.)))
      Пора сниматься и заканчивать уже визг по любому поводу.)))

      0
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      Рейтинг: +7894

      NewLife 33 минуты назад

      ЭСК стала цирком с участием психиатров, которые имеют право, по своему усмотрению, определять, что безрассудно, а что по "неосторожности", как отмена удаления Абильгора в матче со Спартаком. Безрассудная манера заключается в том, что у Жиго отличная реакция, и он чисто выбил мяч из под ног соперника не задев его ногами. Видимо, для старперов ЭСК больше по нраву неторопливая игра пешком зюбы, а не искрометные действия Жиго.

      -1
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      Рейтинг: +11943

      JTherry 48 минут назад

      а давайте всем, кому выписали "горчичник" после матча будем их отменять, ведь безрассудности в действиях у многих игроков не было, нарушил по неосторожности, с кем не бывает?)) надо только всем командам сразу после матча подавать такие заявы, как в случае с Фоминым...

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