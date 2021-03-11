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    РФС ответил «Спартаку» на просьбу объяснить решения КДК

    Служба коммуникаций РФС отреагировала на обращение «Спартака» к президенту союза Александру Дюкову.

    Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

    «При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

    Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», – говорится в ответе РФС.

    • «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
    • Матч состоится 13 марта в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7936

      NewLife 1 час назад

      Если супер квалифицированное ЭСК считает, что было нарушение, то пусть квалифицированно объяснит, в чем оно состоит, если Жиго сыграл в мяч, никого не задев. Не мытьем, так катаньем помогают голубой помойке.

      -1
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      Рейтинг: +63

      сштык > NewLife 5 минут назад

      Динамо играет со Спартаком, игроку Динамо отменяют жк игроку Спартака нет, но виноват в этом так понимаю Зенит. ну у тебя и логика, идиота.

      0
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      Рейтинг: +2

      oleg3k 1 час назад

      Ха-ха-ха,прикрылись иностранными арбитрами.Питерская клоунада продолжается.

      0
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      Рейтинг: +4407

      mamba9090909 > oleg3k 34 минуты назад

      Если кто в штаны напукал, тоже Питер виноват?))

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