РФС ответил «Спартаку» на просьбу объяснить решения КДК

Служба коммуникаций РФС отреагировала на обращение «Спартака» к президенту союза Александру Дюкову.

Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», – говорится в ответе РФС.