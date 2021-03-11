РФС ответил «Спартаку» на просьбу объяснить решения КДК

Если супер квалифицированное ЭСК считает, что было нарушение, то пусть квалифицированно объяснит, в чем оно состоит, если Жиго сыграл в мяч, никого не задев. Не мытьем, так катаньем помогают голубой помойке.
Служба коммуникаций РФС отреагировала на обращение «Спартака» к президенту союза Александру Дюкову.
Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.
«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.
Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», – говорится в ответе РФС.
- «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
- Матч состоится 13 марта в 19:00 мск.