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РФС ответил «Спартаку» на просьбу объяснить решения КДК

11 марта 2021, 21:30
9

Служба коммуникаций РФС отреагировала на обращение «Спартака» к президенту союза Александру Дюкову.

Московский клуб попросил объяснить логику решений контрольно-дисциплинарного комитета, который отменил желтую карточку полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, но оставил в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго в преддверии дерби между командами.

«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров.

Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», – говорится в ответе РФС.

  • «Динамо» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
  • Матч состоится 13 марта в 19:00 мск.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Фомин Даниил Жиго Самуэль
Комментарии (9)
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NewLife
1615488589
Если супер квалифицированное ЭСК считает, что было нарушение, то пусть квалифицированно объяснит, в чем оно состоит, если Жиго сыграл в мяч, никого не задев. Не мытьем, так катаньем помогают голубой помойке.
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JTherry
1615492856
пи*оры из РФС после фотошопа с "рукавом Мозеса" могли бы вести себя поскромнее, а не отвечать в подобном стиле - "ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов", видели - напоминают кучу говна...
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efrosiniyabujn
1615500911
Сeкс знакoмствa. Cнять любую дeвкy и тpaxнyть теперь проще простого - без дeнeг и oтношeний, эти дeвyшки пpoсто любят сeкc и дaют вcегда, пoпробyй бecплатнo ----- http://srt.vg/seksa
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Hektor 84
1615526651
Когда уже разгонят эту шоблу **** в лице РФС, кдк, эск?
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