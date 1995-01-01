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    Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином». Он не забил пенальти

    Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином». Голосование среди болельщиков проводилось на странице клуба «ВКонтакте».

    За Дзюбу проголосовали 32.71% пользователей. Вторым стал Ярослав Ракицкий, получивший 30.28% голосов. Тройку замкнул Сердар Азмун (15.51%).

    В матче с «Рубином» Дзюба не отметился результативными действиями. На 90+9-й минуте он не реализовал пенальти.

    • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

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    Источник: страница «Зенита» в «ВКонтакте»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2314

      FENIX-SL 3 минуты назад

      накрутили сами голосов мол поддержка болел
      ахахахах
      цирк

      0
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      Рейтинг: +1525

      Leon_ARS 4 минуты назад

      Ой, пля! Ну, у меня только одно объяснение - это стёб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43012

      MaxRnD 5 минут назад

      Карасёва незаслуженно забыли

      0
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      Рейтинг: -1415

      Аденн 11 минут назад

      Дзюбло за это проведет мастеркласс по дрочингу для болельщиков бзенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4382

      mamba9090909 36 минут назад

      Лучшим был Ракицкий.

      3
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      Рейтинг: -1264

      Бoрат 38 минут назад

      Дзюба - наше ВСЁ !!! Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +4446

      Давид59 39 минут назад

      Если после таких игр его признавать лучшим, то он также и будет дальше играть. Голосовали, наверное, казанцы.

      1
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      Рейтинг: +1072

      кто там 40 минут назад

      Ну у ЦСКА недавно лучшим признавали нашего беккенбауэра)

      Так что чисто стеб или для голосовавших у меня плохие новости(диагнозы).

      2
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      Рейтинг: +618

      Кирпичный 41 минуту назад

      Оказывается много вас с бритыми ладошками по стране бродит.

      0
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      Рейтинг: +19615

      silver29 47 минут назад

      Похоже это группа в контакте "Веселые сперматозоиды" почитатели рукоблудства.

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