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  • Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином». Он не забил пенальти

Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином». Он не забил пенальти

11 марта 2021, 13:26
27

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином». Голосование среди болельщиков проводилось на странице клуба «ВКонтакте».

За Дзюбу проголосовали 32.71% пользователей. Вторым стал Ярослав Ракицкий, получивший 30.28% голосов. Тройку замкнул Сердар Азмун (15.51%).

В матче с «Рубином» Дзюба не отметился результативными действиями. На 90+9-й минуте он не реализовал пенальти.

  • Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

Источник: страница «Зенита» в «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ракицкий Ярослав Азмун Сердар
Комментарии (27)
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NewLife
1615459298
Улучшу и детализирую заголовок: Болельщики «Зенита», alarm, литейный, puddle (а также указанные ниже их клоны с мультиаккаунта) признали Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином». Мультиаккаунт клонов - минусовщиков: spartaksosun, Рыло свина, спамососки, risbi24
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mamba9090909
1615460059
Лучшим был Ракицкий.
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MaxRnD
1615461904
Карасёва незаслуженно забыли
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Masteralex
1615463528
Болельщики Рубина в свою очередь тоже признали Дзюбу лучшим игроком матча после незабитого им пенальти
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Боцман59rus
1615464512
Кули мелочиться, признайте его уже человеком года в Питере, не зря же его экскортница ботексная пиарит, не жалея времени и сил.
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mamba9090909
1615468432
"Голосование среди болельщиков проводилось на странице клуба «ВКонтакте»" ----------------------------------------------------------------- Здесь редакторы ошиблись. Надо было написать - ......среди болельщиков Рубина.
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NewLife
1615468754
Конкурс под названием: "дзюбать мозги" проведен по всем правилам синитовского судейства.
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rash1959
1615472944
Цифры схожи с голосованием на выборах, когда участвуют только "бюджетники". у зинки видать и болелы все из "бюджетников".
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Hektor 84
1615479894
Алармоборатные пудели и их клоны выбрали шлюпу. Как бревно ничего не делая на поле может стать лучшим?
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Ганнибал Лектор
1615484947
Жесть какая-то... ну у меня 3 варианта ответа: 1. дзюба - мультовод, голосовавший за себя с тысячи аккаунтов. Дрочер, куле. 2. За него голосовали малолетние онанисты, чтобы самоутвердиться. 3. Я смотрел какой-то другой матч
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