Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком матча с «Рубином». Он не забил пенальти

Нападающий Артем Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином». Голосование среди болельщиков проводилось на странице клуба «ВКонтакте».

За Дзюбу проголосовали 32.71% пользователей. Вторым стал Ярослав Ракицкий, получивший 30.28% голосов. Тройку замкнул Сердар Азмун (15.51%).

В матче с «Рубином» Дзюба не отметился результативными действиями. На 90+9-й минуте он не реализовал пенальти.

Дзюба забил 11 голов и сделал четыре ассиста в 19 матчах текущего сезона РПЛ.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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