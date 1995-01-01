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    Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что планирует вызвать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу для участия в матчах отбора в ЧМ-2022.

    — Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборные? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?

    — Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем.

    Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

    — Будет ли Дзюба вызван?

    — Будет. И будет капитаном.

    — Появилась информация, что сбор перед Евро будет в Сочи. Это правда?

    — Нет. Не знаю, откуда вы это взяли. Первый раз от вас слышу.

    • 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
    • 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.
    • Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии13
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      Рейтинг: +896

      Граф2019 43 секунды назад

      я ведущий специалист центра "хобот" прогноз: иепут вас все кому не лень...

      0
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      Рейтинг: +3560

      ziborock 19 минут назад

      Не капитан а руководитель!

      0
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      Рейтинг: +1652

      Nevsky_RU 20 минут назад

      Яснопонятно. Ответственности кроме крестьян и рабочих в этой стране всё равно ни у кого ни за что нет. Так что можно и Черчеса тренером оставить, и никакущего с самого начала сезона Дзюбу вызвать. Чё, может ничейку то как то сгоняют, а это уже 10 лямов на карман усатому))

      0
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      Рейтинг: +11410

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Видимо весь питерский хлам вызвал - Лунев, Сутормин, Оздоев, Дзюба, Мостовой, Кузяев, Жирков, Ерохин и Караваев, хотя Славик наверно единственный без косяков

      3
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      Рейтинг: +7871

      NewLife 28 минут назад

      И у капитана будет радужная капитанская повязка. Успехов сборной х 20 млн х......

      1
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      Рейтинг: +1415

      yarik1_78 34 минуты назад

      Дрочуба-капитан!

      1
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      Рейтинг: +1498

      BANNIKOV1970 > yarik1_78 25 минут назад

      +++

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      Рейтинг: +2063

      Mister_Tomsk 42 минуты назад

      дзюба свое отыграл уже, вызывай на его место того же соболя.

      1
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      Рейтинг: -1946

      Вот оно чё Михалыч 45 минут назад

      Впервые в истории футбола, капитаном сборной будет открытый драчилло....Капитан сборной команды должен быть примером для юных футболистов страны.И эта сборная -сборная России....Наверное эта сборная заслужила такого капитана.

      3
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      Рейтинг: +365

      Каменный стояк 51 минуту назад

      Шо тренер херня.....шо Дзюбо....

      4
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      Рейтинг: +20334

      DOCTOR PENALTY > Каменный стояк 43 минуты назад

      Без дзюбы никак нельзя, у него каменный стояк на дворовые любительские команды типа Мальты. )

      1
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      Рейтинг: +3801

      Ганнибал Лектор 52 минуты назад

      Перестаньте издеваться над сборной - хватит этого позорища в Зените

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