Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

10 марта 2021, 19:31
35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что планирует вызвать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу для участия в матчах отбора в ЧМ-2022.

— Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборные? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?

— Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем.

Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

— Будет ли Дзюба вызван?

— Будет. И будет капитаном.

— Появилась информация, что сбор перед Евро будет в Сочи. Это правда?

— Нет. Не знаю, откуда вы это взяли. Первый раз от вас слышу.

  • 24 марта сборная России на выезде встретится с Мальтой.
  • 27 марта национальная команда сыграет со Словенией во втором туре европейского отбора к ЧМ-2020 на стадионе «Фишт» в Сочи.
  • Это будет первая домашняя встреча для российской команды в 2021 году.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1615394735
гнать осетина вместе с дуболомом из сборной - ничего хорошого не выйдет
Ответить
Ганнибал Лектор
1615395084
Перестаньте издеваться над сборной - хватит этого позорища в Зените
Ответить
yarik1_78
1615396144
Дрочуба-капитан!
Ответить
NewLife
1615396527
И у капитана будет радужная капитанская повязка. Успехов сборной х 20 млн х......
Ответить
Skull_Boy
1615396847
Видимо весь питерский хлам вызвал - Лунев, Сутормин, Оздоев, Дзюба, Мостовой, Кузяев, Жирков, Ерохин и Караваев, хотя Славик наверно единственный без косяков
Ответить
Nevsky_RU
1615396998
Яснопонятно. Ответственности кроме крестьян и рабочих в этой стране всё равно ни у кого ни за что нет. Так что можно и Черчеса тренером оставить, и никакущего с самого начала сезона Дзюбу вызвать. Чё, может ничейку то как то сгоняют, а это уже 10 лямов на карман усатому))
Ответить
Иван Петров 1986
1615398344
Зюба всех научит как правильно рукоблудить. Больше - то он ничего не умеет.
Ответить
vladimir-7
1615400620
А что Джикия быть капитаном не устраивает Черчесова, а игроки сборной не могут высказать свое мнение?
Ответить
Aldo.CSKA
1615401181
План на игру от руки набросает
Ответить
paracetamol
1615408859
Что у Семака, что у лысого ума одинаково. А вот Зюба еще дрочить умеет, а пенальти забивать разучился!
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
6
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
1
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
10
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
2
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
5
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
17
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+