Черчесов: «Дзюба будет вызван в сборную. Он будет капитаном»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что планирует вызвать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу для участия в матчах отбора в ЧМ-2022.
— Когда у вас будет список кандидатов на ближайшие матчи сборные? И куда полетят Головин, Миранчук и другие россияне, выступающие за рубежом? В Сочи или сразу на Мальту?
— Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем.
Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.
— Будет ли Дзюба вызван?
— Будет. И будет капитаном.
— Появилась информация, что сбор перед Евро будет в Сочи. Это правда?
— Нет. Не знаю, откуда вы это взяли. Первый раз от вас слышу.