Клопп – о сборной Германии: «Я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.

«Я не готов стать тренером сборной, в том числе и летом. Поэтому я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем». Подписывая договор ты пытаешься отработать его до конца, не так ли?» – сказал Клопп.