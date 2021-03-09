Клопп – о сборной Германии: «Я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.
«Я не готов стать тренером сборной, в том числе и летом. Поэтому я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем». Подписывая договор ты пытаешься отработать его до конца, не так ли?» – сказал Клопп.
- Сегодня стало известно об уходе Лева из сборной Германии после Евро-2020.
- Он возглавляет немецкую национальную команду с 2006 года.
- Тренер выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.
Источник: Liverpool Echo