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    Клопп – о сборной Германии: «Я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что не станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.

    «Я не готов стать тренером сборной, в том числе и летом. Поэтому я не буду кандидатом. У меня еще три года по контракту с «Ливерпулем». Подписывая договор ты пытаешься отработать его до конца, не так ли?» – сказал Клопп.

    • Сегодня стало известно об уходе Лева из сборной Германии после Евро-2020.
    • Он возглавляет немецкую национальную команду с 2006 года.
    • Тренер выигрывал ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.

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    Источник: Liverpool Echo

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