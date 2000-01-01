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    Вратарь «Рубина» Дюпин: «Поставили задачу попасть в еврокубки. Премиальных-то у нас нет»

    Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

    «Очень тяжeлый матч. Все эмоции выплеснули на поле. Процент остался, наверное, чтобы жeн поздравить с праздником. На поле была реально команда, спасибо им всем. Сегодня были обычные трудовые будни, шучу.

    Разбирали пенальтистов, особенно Дзюбу. Знал, что, скорее всего, он будет бить. Он бьет по вратарям, разводил по углам. Поэтому задача была играть по мячу, стоять, ждать, куда ударит. Справился с этим на 100%.

    Очень приятно обыграть «Зенит», дорогого стоит. Конечно, хотим в еврокубки, ещe в начале сезона поставили задачу такую. Премиальных-то у нас нет. Плюс это поднимает рейтинг игрока, каждый работает на своe имя. По чуть-чуть приближаемся», – сказал Дюпин.

    • «Рубин» впервые за восемь лет победил «Зенит» в обоих матчах сезона РПЛ.
    • Казанский клуб поднялся на восьмое место в РПЛ.
    • От еврокубковой зоны «Рубин» отделяет три очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2334

      Fusballer 1 час назад

      Да вам и без премиальных неплохо платят.

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