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    «Ливерпуль» не собирается увольнять Клоппа

    Руководство «Ливерпуля» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Юргена Клоппа.

    По информации The Telegraph, несмотря на последние результаты, немец сохраняет полную поддержку клубного менеджмента.

    В руководстве «Ливерпуля» считают, что Клоппу по силам решить имеющиеся проблемы и вывести команду из кризиса.

    • Мерсисайдцы не могут выиграть дома в последних восьми матчах АПЛ.
    • «Ливерпуль» опустился на восьмое место в турнирной таблице лиги.
    • Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 20:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11405

      Cules2013 2 часа назад

      Согласен, что сейчас стало модно увольнять тренеров через месяц после заверений о "полной поддержке от руководства". Но уж кто-кто, а Клопп заслуживает остаться в Ливерпуле. Он сделал команду чемпионов. И не на 1 сезон. И есть объективные причины провалам - травмы и пустые трибуны Энфилда.

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      Рейтинг: +124

      lipatov32 2 часа назад

      Без ЛЧ останутся! И отправят в отставку, там джерард ждет уже!

      0
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      Рейтинг: +788

      тигрик 2 часа назад

      Я точно такое слышал про Лемпса...к сожалению, такие заверения в наши дни ничего не значат

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