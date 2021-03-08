«Ливерпуль» не собирается увольнять Клоппа

Руководство «Ливерпуля» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Юргена Клоппа.

По информации The Telegraph, несмотря на последние результаты, немец сохраняет полную поддержку клубного менеджмента.

В руководстве «Ливерпуля» считают, что Клоппу по силам решить имеющиеся проблемы и вывести команду из кризиса.