«Ливерпуль» не собирается увольнять Клоппа

Согласен, что сейчас стало модно увольнять тренеров через месяц после заверений о "полной поддержке от руководства". Но уж кто-кто, а Клопп заслуживает остаться в Ливерпуле. Он сделал команду чемпионов. И не на 1 сезон. И есть объективные причины провалам - травмы и пустые трибуны Энфилда.
Руководство «Ливерпуля» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Юргена Клоппа.
По информации The Telegraph, несмотря на последние результаты, немец сохраняет полную поддержку клубного менеджмента.
В руководстве «Ливерпуля» считают, что Клоппу по силам решить имеющиеся проблемы и вывести команду из кризиса.
- Мерсисайдцы не могут выиграть дома в последних восьми матчах АПЛ.
- «Ливерпуль» опустился на восьмое место в турнирной таблице лиги.
- Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.