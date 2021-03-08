«Ливерпуль» не собирается увольнять Клоппа

Руководство «Ливерпуля» не рассматривает вариант с отставкой главного тренера команды Юргена Клоппа.
По информации The Telegraph, несмотря на последние результаты, немец сохраняет полную поддержку клубного менеджмента.
В руководстве «Ливерпуля» считают, что Клоппу по силам решить имеющиеся проблемы и вывести команду из кризиса.
- Мерсисайдцы не могут выиграть дома в последних восьми матчах АПЛ.
- «Ливерпуль» опустился на восьмое место в турнирной таблице лиги.
- Клопп возглавляет команду с октября 2015 года.
Источник: The Telegraph